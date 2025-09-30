Компания Anthropic представила новую ИИ-модель Claude Sonnet 4.5. Стартап назвал ее «лучшей в мире моделью» для программирования и создания ИИ-агентов, продемонстрировавшей «значительный прогресс в логических и математических задачах».

Anthropic

Claude Sonnet 4.5. способна работать в автономном режиме 30 часов. В компании рассказали, что за это время ИИ-модель написала 11 тыс. строк кода, работая над приложением, «похожим на Slack или Teams», и прекратила функционировать только после выполнения задачи. В мае Anthropic представила модель Opus 4, которая была способна работать в течение семи часов.

В компании также отметили, что эксперты в области финансов, юриспруденции, медицины и точных наук увидели значительно более высокий уровень знаний и рассуждений в ответах Sonnet 4.5 по сравнению с более старыми моделями.

Кроме того, по данным Anthropic, разработчикам удалось существенно улучшить поведение модели, снизив количество случаев «подхалимства, обмана или стремления к власти».

Бета-тестировщики модели, среди которых Netflix, Figma, Windsurf и другие компании, отметили, что Sonnet 4.5 лучше справляется с решением сложных задач, требующих длительного изучения контекста. Модель доступна через API — $3 за 1 млн входящих токенов и $15 за 1 млн исходящих токенов.

Anthropic также представила обновление Claude Code, добавив в сервис функцию «контрольных точек», которая позволяет сохранять прогресс задачи и возвращаться к нему, отменяя изменения в коде.