Компания Anthropic представила новый API, с помощью которого ИИ-модели Claude смогут выполнять поиск в интернете. Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном в среду, разработчики смогут создавать приложения на базе Claude, предоставляющие актуальную информацию.

Запуск этого API происходит на фоне активного развития ИИ-компаний, которые стремятся расширить функционал своих моделей, чтобы привлечь новых клиентов. На прошлой неделе Anthropic анонсировала инструмент для интеграции приложений с Claude, а также улучшенную функцию «глубокого исследования», позволяющую модели искать данные в корпоративных аккаунтах, на веб-сайтах и других источниках.

«Теперь разработчики могут дополнять обширные знания Claude актуальными данными из реального мира, активируя веб-поиск при отправке запросов через наш API», — говорится в заявлении компании. — «Благодаря этой функции можно создавать ИИ-решения, работающие с самой свежей информацией, без необходимости развертывать собственную поисковую инфраструктуру».

При включенном веб-поиске Claude анализирует запрос и определяет, нужны ли для ответа актуальные или специализированные данные. Если поиск необходим, модель формирует поисковый запрос, получает результаты, анализирует их и предоставляет ответ с указанием источников.

Claude также может уточнять запросы и выполнять несколько поисковых операций, используя предыдущие результаты для улучшения последующих. Разработчики могут настраивать этот процесс, указывая разрешенные и запрещенные домены для поиска, а также регулировать доступ к веб-поиску на уровне всей организации.

Стоимость услуги начинается от $10 за 1000 запросов. Функция доступна для моделей Claude 3.7 Sonnet, более новой Claude 3.5 Sonnet и Claude 3.5 Haiku.

Anthropic также добавила веб-поиск в Claude Code — инструмент, помогающий разработчикам в решении coding-задач. Теперь Claude Code может обращаться к актуальной API-документации, техническим статьям и другим данным о библиотеках и инструментах разработки.

На данный момент Claude Code остается в бета-версии и доступен в режиме исследовательского предпросмотра.