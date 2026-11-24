Компания Anthropic представила Claude Ship — набор ИИ-инструментов для автоматизации проверки программного кода и подготовки его к выпуску. В отличие от привычных ИИ-помощников, которые в основном помогают писать код, новая система может самостоятельно находить и исправлять ошибки, а также одобрять изменения без обязательного участия человека.

Brecht Corbeel, Unsplash



Главная особенность Claude Ship заключается в том, что ИИ поручают не только проверку кода, но и принятие решения о том, можно ли объединить изменения с основным проектом. Для этого разработчики могут задавать собственные правила утверждения, в том числе на естественном языке.

Claude Ship включает три основных компонента. Первый — Code Review, инструмент для проверки кода, который выявляет потенциальные ошибки и уже доступен всем пользователям. Второй — PR Steward. Этот ИИ-агент работает с запросами на слияние (Pull Request): исправляет сбои автоматических проверок, разрешает конфликты при слиянии и учитывает замечания разработчиков. После каждого изменения он также объясняет, что именно было исправлено и как при необходимости отменить внесенные правки.

Третий компонент — Claude Approvals. Он отвечает за автоматическое утверждение изменений на основе правил, которые команда задает в специальном файле репозитория. При принятии решения агент может учитывать результаты проверки кода и данные других внутренних инструментов компании. Это позволяет разработчикам самостоятельно определять, какие изменения можно одобрять автоматически, а какие должны пройти проверку человеком.

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Запуск Claude Ship связан с растущим использованием ИИ-агентов в программировании. Они уже способны генерировать большие объемы кода, однако его проверка и утверждение становятся все более сложной задачей. Чем больше изменений создают ИИ-инструменты, тем выше нагрузка на разработчиков, которым необходимо проверить их перед выпуском.

В Anthropic отмечают, что подобный подход уже используют внутри самой компании: большую часть кода для команды Claude Code пишет Claude. Поэтому разработчики решили автоматизировать и последующие этапы работы — от проверки изменений до их утверждения.

При этом команды сохраняют контроль над процессом. Они могут выбирать глубину проверки, определять, в каких репозиториях будет работать Claude Ship, и устанавливать правила, по которым изменения необходимо передавать на рассмотрение специалистам.

Для безопасного внедрения Anthropic рекомендует сначала использовать автоматическое утверждение в режиме наблюдения, а затем постепенно подключать его к отдельным репозиториям. Кроме того, разработчики могут устанавливать ежемесячные лимиты расходов.

Claude Ship запускается в бета-версии для пользователей тарифов Claude Team и Enterprise, работающих с репозиториями на GitHub. Code Review уже доступен всем пользователям, тогда как PR Steward и Claude Approvals пока находятся на стадии тестирования.

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