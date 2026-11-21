Большинству компаний не нужны дорогие флагманские ИИ-модели для решения повседневных задач. Такое мнение высказал сооснователь Fireworks AI Чэньюй Чжао на технологической конференции Slush в Хельсинки. По его словам, открытые нейросети постепенно сокращают технологический разрыв с разработками OpenAI и Anthropic, а их адаптация под конкретные бизнес-процессы позволяет предприятиям уменьшить расходы и сохранить контроль над собственными технологиями.

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Fireworks AI специализируется на развертывании и дополнительном обучении моделей с открытыми весами. В отличие от закрытых систем, параметры таких нейросетей можно скачать и использовать на собственной или арендованной инфраструктуре согласно условиям лицензии.

Среди клиентов Fireworks — Uber, Shopify и другие технологические компании. В июле 2026 года стартап сообщил, что годовой темп его выручки превысил $1 млрд, а инвесторы оценили бизнес в $17,5 млрд.

По оценке Чжао, еще несколько лет назад открытые модели отставали от коммерческих аналогов примерно на год-полтора. После появления DeepSeek и других разработок этот разрыв сократился до трех-шести месяцев. При этом большинству корпоративных приложений не требуются передовые возможности ИИ.

Обработка клиентских обращений, классификация документов, извлечение информации и выполнение стандартных операций зачастую обходятся без сложных рассуждений.

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Использование флагманских моделей особенно сильно сказывается на экономике сервисов с большой аудиторией. По словам Чжао, при запуске нового продукта обращение к дорогой нейросети помогает снизить технические риски. Однако после достижения 10–100 тыс. пользователей ежемесячные расходы на ИИ могут вырасти до $10–100 тыс. На этом этапе бизнесу становится выгоднее адаптировать менее дорогие модели под собственные задачи.

Fireworks предлагает гибридный подход: мощные нейросети отвечают за планирование и решение нестандартных проблем, а более дешевые выполняют основную часть операций. Специальные алгоритмы распределяют запросы между моделями в зависимости от сложности.

При такой схеме важна итоговая стоимость успешно выполненной задачи, поскольку экономию на токенах могут свести на нет ошибки и необходимость повторных запросов.

Кроме того компании, которые используют одинаковые коммерческие нейросети, получают доступ примерно к одному технологическому набору. Собственные специализированные модели позволяют учитывать внутренние знания, особенности отрасли и накопленный опыт сотрудников.

Однако использование открытых весов само по себе не гарантирует безопасность информации. Осенью Fireworks раскрыла два киберинцидента, после которых злоумышленники получили доступ к данным ряда клиентов. Среди пострадавших оказались Notion и Uber.

Интерес к специализированному ИИ растет и среди крупных технологических корпораций. 18 ноября компания Palo Alto Networks объявила о покупке Applied Compute за $4,5 млрд. Стартап основали бывшие исследователи OpenAI, а его платформа позволяет предприятиям обучать и запускать собственные модели. Покупатель рассчитывает объединить эти инструменты с корпоративными системами кибербезопасности.

Одновременно дешевеют и закрытые нейросети. В ноябре Anthropic снизила стоимость использования Claude Fable 5.2 через API на 20% относительно предыдущей версии. Компания также развивает более доступные семейства Sonnet и Haiku.

Поэтому конкуренция постепенно смещается в сторону экономической эффективности отдельных задач. Для разработчиков универсальных моделей это создает риск сокращения доходов от массовых операций, тогда как рынок специализированного ИИ получает возможность расти за счет корпоративных клиентов.

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