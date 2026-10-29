Anthropic представила набор инструментов отчетности для корпоративных клиентов, которые показывают, какую отдачу дают расходы на токены. Запуск совпал с публикацией финансовых показателей: по данным, которыми Anthropic поделилась с инвесторами на этой неделе, во втором квартале компания получила операционную прибыль, а удержание чистой выручки (net revenue retention) достигло 900%. Это означает, что расходы тех же клиентов в третьем квартале 2026 года выросли в девять раз к третьему кварталу 2025 года.

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Новые инструменты позволяют менеджерам видеть, чем занималась команда за выбранный период, что она произвела, сколько это стоило и на каких этапах рабочие процессы давали сбои. Отчеты строятся на внутренней аналитике и опросах сотрудников, а также содержат рекомендации по улучшению результатов.

По умолчанию Anthropic не использует эти данные для обучения моделей. Кроме того, компания вводит общие бюджеты для групп, чтобы командам было проще управлять расходом токенов.

Запуск отвечает на запрос крупного бизнеса: компании ищут способ оценить окупаемость ИИ-инструментов. Расходы на токены сейчас растут в основном за счет компаний, поддержанных венчурными фондами, тогда как большинство компаний из списка Fortune 500 заметного эффекта от внедрения ИИ пока не видят.

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Динамику затрат подтверждает отчет Jellyfish, поставщика инструментов для разработчиков. Он основан на данных об использовании агентных инструментов для программирования у 276 тыс. клиентов компании.

Claude Code и другие продукты на моделях Anthropic остаются самыми распространенными в выборке: на них приходится почти треть предложенных изменений кода, отправленных на проверку. Расходы на такие инструменты с начала года выросли в 10 раз и сейчас составляют около 2% всех затрат на разработку.

Главный научный сотрудник Jellyfish Николас Арколано отметил, что 2% остаются небольшой долей, но рост в 10 раз не закладывали в планы большинство финансовых директоров. По его словам, компании пришли к тому, что одних затрат недостаточно: расходы нужно оптимизировать.

Руководитель ИИ-продуктов Jellyfish Николас Альбаррана указал, что выход модели Astra от OpenAI в этом году не замедлил рост Anthropic. Продукт Codex попал в данные Jellyfish только с появлением модели Astra, но в корпоративном сегменте, по оценке эксперта, решает инерция: Anthropic раньше выстроила работу с крупными клиентами, и те закрепили рабочие процессы вокруг ее инструментов. Причин для смены поставщика пока недостаточно, а сам процесс миграции сложен и дорог из-за различий в обработке файлов с инструкциями для агентов.

Альбаррана также связал новые отчеты с практикой встраивания консультантов в компании-клиенты: все крупные лаборатории развивают такие команды, а инструменты Anthropic он назвал облегченной версией подобной поддержки.

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