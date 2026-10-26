Бизнес предложил компенсировать малым компаниям и стартапам часть расходов на аренду вычислительных мощностей для разработки искусственного интеллекта через гранты Фонда содействия инновациям (ФСИ). Ранее в качестве оператора такой поддержки рассматривался Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), который финансирует более крупные ИТ-проекты.

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Новую схему обсуждали 22 октября на заседании рабочей группы по мерам поддержки ИИ, сообщили «Ведомостям» два участника встречи. Предполагается, что гранты будут выделять в рамках федерального проекта «Отечественные решения» нацпроекта «Экономика данных».

ФСИ предстоит отбирать проекты, отслеживать их результаты в течение всего срока реализации и еще двух лет после завершения, а также оценивать число решений, вышедших на рынок, выручку на рубль гранта, долю компенсированных расходов на вычислительные ресурсы и объем привлеченных частных средств. Конкретные параметры финансирования пока не определены.

Обсуждение новой схемы последовало за инициативой выдавать разработчикам ИИ ваучеры на доступ к вычислительным мощностям. О ней «Ведомости» писали 21 октября. Тогда Минцифры предложило рассматривать ваучеры отдельно от грантов. В начале октября «Коммерсантъ» сообщал, что на поддержку ИИ-проектов могут направлять до 10 млрд руб. ежегодно: 8 млрд руб. на разработку и 2 млрд руб. на вычислительную инфраструктуру.

Минцифры подтвердило, что вместе с ФСИ прорабатывает грантовую поддержку ИИ-разработчиков через действующие механизмы помощи малым технологическим компаниям. По словам представителя ведомства, фонд уже финансирует стартапы в этой области, но источники и объемы средств для новой меры еще обсуждаются. В министерстве также напомнили, что в рамках грантов РФРИТ на особо значимые проекты можно компенсировать до 30% затрат на нефинансовые активы, включая оборудование и инфраструктуру. Представитель АНО «Цифровая экономика» подтвердил проработку механизма возмещения расходов на аренду вычислительных мощностей для обучения и разработки ИИ-моделей.

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ФСИ ориентирован на небольшие технологические компании. Например, программа «Старт-ИИ-1» предусматривает грант до 5 млн руб. на год, причем аренда облачных сервисов уже входит в перечень допустимых расходов. РФРИТ, напротив, поддерживает особо значимые IT-проекты с участием отраслевых заказчиков: размер грантов составляет от 100 млн до 2 млрд руб. на срок до четырех лет. Для ИИ-разработок по этой программе предусмотрено возмещение до 80% стоимости проекта вместо стандартных 50%.

Перенос поддержки в ФСИ может облегчить участие в программе небольшим компаниям, считает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. По его словам, РФРИТ работает с более длительными и капиталоемкими проектами, для которых установлены строгие требования к результатам. Использование механизмов ФСИ может упростить отчетность и снизить административные издержки разработчиков.

При этом стартапы, которые обучают собственные модели и тратят десятки миллионов рублей в год на графические процессоры, могут не уложиться в условия поддержки малого бизнеса и лимиты грантов, предупреждает гендиректор Reksoft Ventures Виталий Баланда. Бизнес-архитектор ИИ-проектов «Авандок» группы «Корус консалтинг» Алексей Борщов предлагает рассчитывать компенсацию на основе фактического потребления вычислительных ресурсов у провайдера.

Участники рынка также расходятся во мнениях о том, как оценивать эффективность поддержки. Генеральный директор OSMI IT Михаил Шрайбман считает, что ориентироваться только на количество выпущенных продуктов недостаточно: результатом проекта может стать прототип, который еще не готов к полноценной работе. Директор по развитию технологий ИИ FabricaONE.AI Николай Тржаскал предлагает оценивать совокупность проектов с учетом допустимой доли неудач. Для отдельной команды, по его словам, важны улучшение качества модели относительно исходной версии и готовность заказчика платить за решение после пилотного запуска.

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