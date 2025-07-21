На российском рынке робототехники произошла крупная сделка. «Корпорация роботов», входящая в группу компаний «Элемент», приобрела контрольный пакет акций АО «НПО «Андроидная техника». Это первый шаг холдинга по формированию нового бизнес-направления, нацеленного на развитие отечественной робототехники.

АНО ДО «Образовательная орбита»/Rutube

«Корпорация роботов» получила 51% акций «Андроидной техники», известного разработчика робототехнических систем и компонентов. Сумма сделки сторонами не раскрывается. Это приобретение закладывает основу для создания крупного игрока в индустрии.

Оставшиеся 49% акций «Андроидной техники» сохранит за собой менеджмент компании. При этом исполнительный директор НПО Евгений Дудоров займет аналогичную должность в «Корпорации роботов». Он будет отвечать за научно-технологическое и производственное развитие нового обьединенного направления.

Для группы «Элемент» это стратегическая инвестиция. Компания диверсифицирует свой бизнес, выходя в перспективную и быстрорастущую отрасль. Приобретение разработчика с готовыми технологиями и компетенциями позволяет значительно ускорить этот процесс и занять лидирующие позиции.

Обьединение ресурсов и экспертизы двух компаний должно дать синергетический эффект. «Андроидная техника» получит доступ к инвестициям и производственным мощностям холдинга. «Корпорация роботов», в свою очередь, получает сильную команду разработчиков и портфель готовых решений для дальнейшего масштабирования бизнеса.