Китайская компания Huawei впервые догнала в России американский бренд Apple в сегменте носимых устройств за первое полугодие 2025 года — обе компании заняли по 25% в денежной структуре продаж, сообщает пресс-служба крупного ретейлера электроники «М.Видео-Эльдорадо». При этом именно китайский бренд вышел в лидеры, опередив конкурентов благодаря широкой продуктовой линейке, доступной цене и востребованным функциям.

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При этом Huawei, догнав Apple, оказалась на втором месте по продажам после устройств без бренда, доля которых составила 37%. За первое полугодие было продано 3,4 млн китайских устройств на сумму 23,5 млрд руб., рассказал представитель торговой сети.

Отмечается, что и средний чек на такие покупки вырос на 5% — до 7 тыс. руб. Это связано с ростом интереса к продвинутым моделям с GPS, пульсоксиметром, функцией звонков и синхронизацией со смартфоном.

«Покупатели все чаще выбирают устройства, которые не просто считают шаги, а становятся полноценной частью экосистемы — помогают следить за здоровьем, быть на связи, работать в паре с другими гаджетами», — комментирует Никита Толпыгин, руководитель департамента «Телеком и гаджеты» «М.Видео-Эльдорадо».

Почему так

Представитель «Марвел-Дистрибуции» в свою очередь отмечает, что аудитория, предпочитающая более дорогие устройства на iOS, уже сложилась, однако в России часть функций техники Apple недоступна. Это сказывается на объемах продаж: по количеству проданных гаджетов бренд уступает более доступным конкурентам, зато по выручке занимает высокую долю. В то же время у Huawei шире ассортимент — от моделей за 4 тыс. руб. до премиальных за 45–50 тыс., что позволяет охватывать максимально разную аудиторию.

По прогнозу «Марвел-Дистрибуции», расстановка сил в ближайшие месяцы существенно не изменится — Apple сохранит свою долю благодаря преданной аудитории, но Huawei продолжит наращивать позиции. Уже к концу года китайский бренд может обойти Apple по выручке на 1–2%, а также еще больше укрепить лидерство в количественных продажах по сравнению с другими игроками рынка.

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