Китайский технологический гигант Huawei совершил новый прорыв, представив флагманский складной планшет MateBook Fold Ultimate Design стоимостью от $3 328, работающий на собственной операционной системе HarmonyOS. Этот шаг стал ответом компании на потерю доступа к технологиям Microsoft и Intel после ужесточения американских санкций.

Фото: Huawei Technologies

Во время презентации в Шэньчжэне председатель потребительского бизнес-подразделения Huawei Ричард Ю Чэндун продемонстрировал уникальное устройство, которое в разложенном состоянии представляет собой 18-дюймовый планшет толщиной всего 7,3 мм, а в сложенном — превращается в 13-дюймовый ноутбук весом 1,16 кг. Устройство комплектуется магнитной клавиатурой, которая добавляет к общему весу всего 290 г.

Наряду с флагманской складной моделью компания представила более традиционный MateBook Pro с 14,2-дюймовым экраном весом менее килограмма. Оба устройства работают на новой версии операционной системы HarmonyOS 5, также известной как HarmonyOS Next, которая создает единую экосистему для различных гаджетов — от смартфонов до интернет-вещей.

Особое внимание Huawei уделяет развитию экосистемы HarmonyOS. По словам Ричарда Ю, операционная система уже поддерживает более 1 тыс. приложений, включая офисный пакет WPS, облачное хранилище Baidu Netdisk и корпоративную платформу DingTalk от Alibaba. К концу года компания планирует увеличить это число до 2 тыс. приложений. Система также совместима более чем с 1,1 тыс. видами периферийных устройств.

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Примечательно, что Huawei не раскрывает информацию о процессорах, используемых в новых устройствах. Этот вопрос остается особенно чувствительным после того, как в 2023 году компания представила смартфон с чипом, полностью разработанным и произведенным в Китае.

Развитие HarmonyOS отражает стратегию Китая по достижению технологического суверенитета. Согласно данным Counterpoint Research, в четвертом квартале 2024 года доля HarmonyOS на китайском рынке смартфонов достигла 19%, впервые опередив iOS (17%), хотя Android сохраняет лидерство с 64%.

Этот запуск знаменует новый этап в технологической гонке, демонстрируя способность Huawei создавать инновационные продукты даже в условиях жестких торговых ограничений. Компания продолжает укреплять свои позиции на внутреннем рынке, предлагая потребителям альтернативу западным технологическим решениям.