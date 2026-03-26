Важные новости для разработчиков приложений — и речь не о снижении комиссий в App Store. Apple 25 марта объявила о масштабном обновлении сервиса App Store Connect — платформы, через которую публикуются, управляются и анализируются приложения экосистемы компании.

Обновление добавляет более 100 новых метрик, охватывающих монетизацию, подписки и поведение пользователей. Они помогают точнее оценивать эффективность внутриигровых покупок и коммерческих предложений.

Хотя на рынке уже есть аналитические инструменты вроде Sensor Tower, Appfigures и RevenueCat, ключевым преимуществом новых показателей является то, что они основаны на собственных данных Apple, а не на оценочных моделях.

Среди нововведений:

расширенные отчеты по подпискам с возможностью экспорта через интерфейс программирования (API) для офлайн-анализа и интеграции в собственные системы;

более глубокая аналитика пользовательского поведения (дата установки, источник трафика, активация предложений и др.);

когортный анализ, позволяющий отслеживать поведение отдельных групп пользователей во времени и по регионам;

сравнительные метрики, показывающие позиции приложения относительно конкурентов по конверсии и выручке на установку.

Apple подчеркивает, что использует агрегированные данные и методы дифференциальной приватности для защиты пользователей и разработчиков.

Также появились новые инструменты фильтрации (до семи параметров одновременно) и обновленное руководство по аналитике в разделе справки App Store Connect.

Обновление вышло на фоне роста интереса к ИИ-агентам, которые могут выполнять задачи за пользователей, из-за чего все чаще обсуждают возможный уход от привычных магазинов приложений. При этом Apple, наоборот, делает ставку на развитие своей экосистемы: по данным Bloomberg, на июньской WWDC компания может представить обновленную Siri с ИИ, способную работать прямо внутри приложений.

