Корпорация Apple ведет переговоры о заключении масштабного соглашения с Google. В рамках сделки компания намерена ежегодно инвестировать около $1 млрд в лицензирование сверхмощной ИИ-модели Gemini для модернизации своего голосового помощника Siri, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Freepik

Еще в августе Bloomberg сообщало, что Apple вышла на материнскую компанию Google, Alphabet, с инициативой о совместной разработке продвинутой ИИ-модели, которая должна была стать основой для нового поколения Siri. Согласно данным агентства, Google уже приступила к адаптации и обучению своей модели для последующего развертывания на серверах Apple.

Новая модель, которую планирует внедрить Apple, будет иметь беспрецедентный масштаб — 1,2 трлн параметров, что в восемь раз превосходит текущую версию с 150 млрд.

Столь значительное увеличение сложности откроет качественно новые возможности для обработки информации: система сможет гораздо лучше работать со сложными запросами и понимать контекст.

В рамках конкурсного отбора Apple также тестировала решения конкурентов — ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, — но в итоге отдала предпочтение разработке Google.

Согласно проекту сделки, Gemini будет отвечать в Siri за суммаризацию (сводки уведомлений, текстов) и планирование (анализ команд), частично работая совместно с моделями Apple. Обработка данных будет вестись на серверах Apple для защиты конфиденциальности — под это уже выделено оборудование.

Для Apple это временное решение до готовности собственного ИИ. Интеграцией занимается команда Рокуэлла и Федериги, а сам проект известен под кодовыми именами Glenwood (для интеграции) и Linwood (для обновленной Siri в iOS 26.4).

Запуск запланирован на весну, но условия могут измениться. Apple не будет афишировать партнерство, представляя Google как обычного поставщика, и не станет внедрять его ИИ в свои ОС.