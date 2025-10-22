Компания OpenAI во вторник представила браузер ChatGPT Atlas с функциями искусственного интеллекта. Продукт сначала станет доступен пользователям macOS, затем выйдет на Windows, iOS и Android, причем на старте его смогут использовать все бесплатные пользователи. Презентацию провел гендиректор стартапа Сэм Альтман в прямой трансляции.

OpenAI

Руководитель инжиниринга Atlas Бен Гуджер, ранее участвовавший в разработке Firefox и Chrome, заявил, что чат-ориентированный поиск представляет собой смену парадигмы. Браузер позволяет вести диалог с результатами поиска вместо простого перехода на веб-страницы. Глава продукта Адам Фрай уточнил в свою очередь на презентации, что Atlas получил функцию боковой панели с чатботом, который автоматически получает контекст происходящего на экране. Кроме того, браузер ведет историю посещений и использует эти данные для персонализации ответов.

В Atlas встроен режим агента для автоматизации веб-задач, однако он доступен только подписчикам тарифов Plus, Pro и Business. По данным TechCrunch, тестирование показало, что ИИ-агенты справляются с простыми задачами, но испытывают трудности с более сложными операциями. Глава ChatGPT Ник Терли отметил в интервью на конференции DevDay, что браузеры изменили представление об операционных системах, и ChatGPT может стать аналогичным феноменом.

ChatGPT привлекает 800 млн пользователей еженедельно, и переход этой аудитории на Atlas может ослабить позиции Google Chrome, у которого более 3 млрд пользователей по всему миру. Угроза для Google усиливается тем, что в прошлом месяце Минюст США запретил компании заключать эксклюзивные сделки в сфере интернет-поиска. OpenAI пока не показывает рекламу, но активно размещает вакансии в сфере рекламных технологий, что вызывает предположения о возможном переходе на монетизацию через рекламу.

В начале октября американский ИИ-стартап Perplexity открыл бесплатный доступ к своему браузеру Comet для пользователей по всему миру. До этого продукт был доступен исключительно подписчикам тарифа Max стоимостью $200 в месяц.