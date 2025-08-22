Российские власти, институты развития и представители бизнеса начали переговоры с Apple о возможности допуска в App Store российских магазинов мобильных приложений, включая RuStore, пишут «Известия».

В правительственных кругах в разговоре с газетой отметили, что переговоры по этому вопросу действительно ведутся, но договоренности пока не достигнуты. При этом другой источник издания отметил, что в неформальной обстановке Apple все же заверила Минцифры, что не станет препятствовать размещению RuStore в App Store.

Появление RuStore в App Store станет настоящей сенсацией, уверен партнер ComNews Research Леонид Коник. По его словам, до сих пор сломать монополию Apple удалось только Европейскому союзу: с 7 марта 2024 года в рамках закона «О цифровых рынках» компания обязана допускать альтернативные магазины приложений, а разработчики получили право отказываться от ее платежной системы с комиссией до 30%.

Опрошенные «Известиями» участники рынка допускают, что RuStore может появиться на устройствах Apple в России уже осенью. С 1 сентября 2025 года вступают в силу поправки к закону «О защите прав потребителей», обязывающие устанавливать российские магазины приложений на все продаваемые в стране смартфоны и планшеты. В случае невозможности установки RuStore устройство будет считаться дефектным, что создаст юридические риски для ритейлеров.