Рынок умных очков готовится к новому витку жесткой конкуренции. Apple разрабатывает премиальные ИИ-очки без дисплея с прицелом на релиз в 2026−2027 годах. Параллельно компания Snap заключила партнерство с производителем чипов Qualcomm для выпуска нового поколения очков дополненной реальности Spectacles уже в этом году.

Проект Apple под внутренним кодом N50 отражает смену стратегии компании. Отказавшись от сложных и тяжелых AR-гарнитур, инженеры сфокусировались на легком повседневном аксессуаре. Очки из дорогого ацетата получат овальные камеры и тесную интеграцию с iPhone. Устройство позволит делать фото, слушать музыку и взаимодействовать с обновленной Siri из iOS 27.

Snap возвращается к активной работе над умными очками. Компания, которая долгие годы экспериментировала с носимой электроникой, теперь выделила проект Spectacles в отдельное направление. Новые устройства будут работать на базе передовых чипов Snapdragon XR. Это позволит обеспечить высокое разрешение и поддержку продвинутых ИИ-функций.

Внимание технологических гигантов к этому сегменту неслучайно. Рынок умных очков уже переживал как громкие провалы, так и неожиданные успехи. Google Glass, вышедшие более десяти лет назад, стали одним из самых громких провалов из-за высокой цены, слабого аккумулятора и скандалов с приватностью.

Первые потребительские версии очков от самой Snap в 2019 году также не смогли завоевать массовую аудиторию. Однако недавний релиз умных очков Ray-Ban от Meta (признана экстремистской и запрещена в России) показал, что концепция может работать. Стильный аксессуар без сложных экранов, но с мощным ИИ-помощником и камерой, стал хитом продаж. Этот успех теперь пытаются повторить конкуренты.

