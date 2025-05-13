Компания Apple делает первые шаги в сфере интерфейсов «мозг — компьютер», разрабатывая технологию, которая в будущем может полностью изменить способ взаимодействия человека с электронными устройствами.

Фото: Synchron

Новая разработка позволит управлять iPhone с помощью нейронных сигналов, считываемых мозговыми имплантами следующего поколения. Это открывает беспрецедентные возможности для десятков тысяч людей с тяжелыми травмами спинного мозга или нейродегенеративными заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз (БАС), которые лишены возможности использовать руки.

Apple ожидает одобрения FDA для нейроимплантов, подобных разрабатываемым Neuralink Илона Маска и другими компаниями. Хотя такие технологии пока тестируются лишь на небольшом числе пациентов, они представляют собой качественный скачок от традиционных методов ввода через клавиатуры и сенсорные экраны к прямому считыванию намерений пользователя из мозговых сигналов.

В сотрудничестве с компанией Synchron, разработавшей стиентроподобный имплант Stentrode, Apple создает новый стандарт взаимодействия. Устройство, имплантируемое в вену над моторной корой головного мозга, оснащено электродами для считывания нейронных сигналов и их преобразования в команды выбора элементов на экране.

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Марк Джексон, один из первых тестировщиков Stentrode, страдающий БАС, уже использует имплант для управления iPhone, iPad и гарнитурой Vision Pro. Хотя технология пока находится на ранней стадии развития и существенно уступает по скорости традиционным методам ввода, она дает Джексону и другим пациентам беспрецедентную степень цифровой независимости.

В то время как устройство Synchron использует 16 электродов, Neuralink демонстрирует более высокую точность с имплантом N1, содержащим свыше 1 тыс. электродов, вживляемых непосредственно в мозговую ткань. Маск видит потенциал таких технологий не только в медицинской сфере, но и как способ усиления когнитивных способностей человека.

По оценкам Morgan Stanley, около 150 тыс. американцев с тяжелыми поражениями верхних конечностей могут стать первыми пользователями нейроинтерфейсов. Хотя массовое коммерческое применение ожидается не раньше 2030 года, Synchron надеется получить одобрение регуляторов раньше этого срока.

Apple планирует выпустить новый стандарт взаимодействия с нейроинтерфейсами уже в этом году, открывая возможности для сторонних разработчиков. Этот шаг знаменует начало новой эры в человеко-машинном взаимодействии, хотя до массового внедрения технологии пройдет еще несколько лет.