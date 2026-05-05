Apple начала предварительные переговоры с Intel и Samsung о возможном производстве ключевых процессоров для своих устройств, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, топ-менеджеры Apple посетили строящийся завод Samsung в Техасе, а также провели отдельные переговоры с Intel о контрактном производстве чипов. Речь идет о диверсификации цепочки поставок, которая много лет почти полностью зависит от Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Такой шаг может дать Apple больше гибкости и снизить зависимость от одного поставщика. Однако внутри компании сохраняются сомнения.

В настоящее время чипы для линейки iPhone, включая iPhone 17, производятся с использованием передовых техпроцессов TSMC — тех же, что лежат в основе многих современных решений для искусственного интеллекта.

По данным источников, Apple обеспокоена переходом на другие производственные технологии. Основные вопросы — надежность процессов и способность партнеров обеспечить масштабируемость для массового выпуска устройств.

Переговоры находятся на ранней стадии, окончательные решения не приняты. Тем не менее сам факт обсуждений указывает на стремление Apple снизить зависимость от одного производителя на фоне растущей конкуренции и рисков в глобальных цепочках поставок полупроводников.

