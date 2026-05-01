Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в 111,2 млрд долларов, зафиксировав рост во всех регионах и исторически высокий спрос на iPhone 17. Однако на фоне финансового успеха компания уже сталкивается с новым риском — стремительным удорожанием микросхем на фоне бума искусственного интеллекта.

В четверг глава компании Тим Кук заявил, что выручка за квартал достигла $111,2 млрд — это исторический максимум для мартового периода. Рост оказался двузначным во всех регионах, а ключевым драйвером стал спрос на линейку iPhone 17.

«Сегодня Apple с гордостью сообщает о лучших результатах за мартовский квартал за всю историю компании», — подчеркнул Кук в ходе телефонной конференции. По его словам, рекордная выручка iPhone обусловлена «невероятно высоким спросом» на новые устройства.

Однако в этом же выступлении Кук обозначил проблему: компания начала тратить больше на микросхемы памяти. Пока это компенсировалось за счет складских запасов, но ситуация быстро ухудшается.

Особенно сильно это ударило по iPhone: ранее сообщалось, что стоимость оперативной памяти выросла в четыре раза. Это напрямую увеличивает себестоимость устройств и усложняет задачу для будущего CEO Джон Тернус.

Читайте также Прибыль Samsung от продажи ИИ-чипов выросла почти в 50 раз

Кук предупредил, что уже в июне ожидается «значительное увеличение затрат на память», которое будет «все сильнее влиять» на бизнес. Он также отметил нехватку гибкости в цепочках поставок, что затрудняет быстрое наращивание закупок компонентов.

На фоне этих факторов рынок уже обсуждает возможное повышение цен на iPhone — один из немногих инструментов, который может компенсировать рост затрат.

Сам Тернус, присутствовавший на конференции, публично поддержал Кука: «На мой взгляд, Тим — один из величайших бизнес-лидеров всех времен. Вступить в должность генерального директора — невероятная честь».

Таким образом, Apple входит в новый этап: с одной стороны — рекордные финансовые показатели, с другой — усиливающееся давление со стороны глобального дефицита памяти, вызванного экспоненциальным ростом ИИ-инфраструктуры.

