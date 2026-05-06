Apple готовит для iOS 27 функцию, которая позволит владельцам iPhone подключать сторонние языковые модели к системным сервисам — Siri, Writing Tools, Image Playground и другим. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на тестовые версии программного обеспечения. Функция получила внутреннее название Extensions и будет доступна также в iPadOS 27 и macOS 27.

Согласно описанию из тестовых сборок, Extensions даст доступ к ИИ-возможностям установленных приложений «по запросу» через нативные инструменты Apple Intelligence. По данным Bloomberg, в числе моделей, проходящих тестирование, — разработки Google и Anthropic. Положение ChatGPT, на данный момент единственного официально интегрированного стороннего решения, пока не определено.

Стратегия Apple принципиально отличается от подхода конкурентов. Компания не вкладывает значительные средства в собственную ИИ-инфраструктуру, а делает ставку на превращение своей аппаратной базы в платформу для разных моделей. По оценкам аналитиков, хотя Apple отстает от конкурентов по числу ИИ-сервисов, компания уже генерирует существенную выручку на существующих решениях.

Анонс происходит в переходный для компании период: давний глава Тим Кук готовится покинуть пост, а его преемнику Джону Тернусу предстоит продолжить формирование долгосрочной ИИ-стратегии. От того, насколько успешно Apple выстроит экосистему сторонних моделей, во многом зависит ее положение на рынке мобильных устройств.

Открытие платформы для нескольких ИИ-провайдеров одновременно создает для Apple сложный баланс интересов. С одной стороны, это позволяет предложить пользователям более гибкий выбор, а компании — избежать зависимости от одного партнера. С другой — требует четких стандартов интеграции и контроля качества, чтобы пользовательский опыт оставался единым вне зависимости от выбранной модели.

Ожидается, что iOS 27 выйдет в стандартные для Apple сроки — осенью 2026 года. До этого момента функция Extensions и список поддерживаемых моделей могут измениться.

