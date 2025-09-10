Apple после презентации новой линейки iPhone обновила ассортимент своих устройств, убрав сразу четыре модели из официальных продаж, сообщает портал iXBT.

Boliviainteligente. Unsplash

Компания прекратила реализацию iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Теперь в актуальном модельном ряду числятся семь смартфонов стоимостью от $600 до $1200: iPhone 16e ($600), iPhone 16 ($700), iPhone 16 Plus ($800), iPhone 17 ($800), iPhone Air ($1000), iPhone 17 Pro ($1100) и iPhone 17 Pro Max ($1200).

Новые смартфоны серии iPhone 17, представленные 9 сентября, поступят в продажу 19 сентября, а предзаказы стартуют 12 сентября в США и ряде других стран. В России их появление ожидается вскоре после мирового запуска.

В линейку iPhone 17 вошли четыре модели — iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Все устройства оснащены 48-мегапиксельными камерами и дисплеями с частотой обновления 120 Гц.

Apple провела ежегодную презентацию Awe Dropping (сочетание «потрясающий» и «отвал челюсти»). В прямом эфире компания показала самый тонкий смартфон в своей истории, обновленные наушники и часы, которые теперь совместно отслеживают показатели здоровья, а также другие новинки.