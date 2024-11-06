Компании Apple столкнулась с первым в истории штрафом за нарушение требований нового закона Европейского союза в области цифрового антимонопольного регулирования деятельности крупных технологических компаний. Это приведет к обострению конфликта с регулирующими органами по поводу доминирования магазина приложений App Store, сообщает Bloomberg.

Штраф был наложен после того, как Apple не позволила разработчикам приложений направлять пользователей к более выгодным предложениям за пределами App Store. Решение об этом было принято всего через несколько месяцев после того, как компания была оштрафована на €1,8 млрд за аналогичные нарушения антимонопольных правил Евросоюза в отношении музыкального стримингового сервиса Spotify.

Этот шаг последовал за предупреждением, сделанным в июне. Еврокомиссия заявила тогда, что Apple должна предоставить разработчикам возможность взимать плату с пользователей за пределами App Store. В отличие от существовавшего ранее антимонопольного законодательства, новый закон призван пресекать антиконкурентное поведение до того, как нанесен ущерб.

Теперь европейские регуляторы имеют право налагать на крупные технологические компании штрафы в размере 10% от их годового объема продаж, 20% в случае повторного нарушения или до 5% от средней дневной выручки.

Из опубликованного отчета по итогам четвертого квартала, прибыль Apple составила $94,9 млрд, по сравнению с прогнозом в $94,4 млрд. Продажи iPhone составили $46,2 млрд, превысив прогнозы в $45 млрд. Рост стоимости акций компании за год составил 16%.

В этом году антимонопольным регуляторам ЕС удалось принудить Apple разрешить третьим лицам использовать платежный чип iPhone для обработки транзакций, что позволит банкам и другим сервисам конкурировать с платформой Apple Pay.

Ранее сообщалось, что столичный суд привлек компанию Apple Distribution International Ltd. к административной ответственности и оштрафовал на 3,6 млн рублей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.