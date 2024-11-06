Столичный суд привлек компанию Apple Distribution International Ltd. к административной ответственности и оштрафовал на 3,6 млн рублей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Компания Apple признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Максимальное наказание для юридических лиц по этой части — штраф в размере 4 млн руб. Компания была оштрафована на 3,6 млн руб.

Ранее суд уже назначал Apple штраф по этой же статье, как сообщал ТАСС в январе 2024 года, компания была оштрафована на 800 тыс. рублей за отказ удалить из приложения для чтения электронных книг Apple Books книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф».

Ранее сообщалось, что общая сумма, которую 17 российских телеканалов требуют взыскать с Google из-за блокировки аккаунтов на YouTube, возросла до 2 ундециллионов руб. Суд обязал компанию восстановить доступ, и пока этого не произошло, неустойка ежедневно растет.