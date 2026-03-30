Apple выдала ключевым разработчикам внеплановые бонусы в виде акций на сумму до $400 тыс., стремясь удержать сотрудников на фоне активного переманивания со стороны компаний, развивающих ИИ, сообщает Bloomberg.

Компания предлагает выплаты в диапазоне от $200 тыс. до $400 тыс., которые начисляются в течение нескольких лет. Эти меры направлены на удержание сотрудников — прежде всего инженеров и дизайнеров, работающих над ключевыми продуктами, включая iPhone. Усиление конкуренции на рынке ИИ привело к тому, что технологические компании, в том числе OpenAI, предлагают значительно более высокие компенсации, включая пакеты акций на миллионы долларов в год. По данным Bloomberg, только за последний год OpenAI переманила несколько десятков инженеров Apple, включая специалистов, работавших над iPhone, гарнитурой Vision Pro и аудиотехнологиями.

Apple сейчас уступает конкурентам в развитии искусственного интеллекта. Многие специалисты считают, что наиболее перспективные разработки ведутся не внутри компании, а в ИИ-стартапах и других технологических командах. Из-за этого Apple сложнее удерживать сотрудников, и компании приходится усиливать меры, чтобы они не переходили к конкурентам.

Параллельно компания продолжает обновлять продуктовой линейки. На этой неделе Apple представила ряд новых устройств, включая более доступный ноутбук MacBook Neo стоимостью $599, а также обновленные версии MacBook Pro, MacBook Air, iPad Air и Studio Display. Однако ключевым вызовом для компании остается не столько выпуск новых устройств, сколько конкуренция за специалистов в быстрорастущем сегменте ИИ.

