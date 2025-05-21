Компания Apple, по данным Bloomberg, планирует значительно расширить использование своей технологии Apple Intelligence, предоставив инструменты для сторонних разработчиков. Последние смогут создавать ПО, используя большие языковые модели, лежащие в основе ИИ-функций Apple.

Официальное обьявление о выпуске комплекта для разработки программного обеспечения (SDK) и других необходимых ресурсов ожидается 9 июня на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC). Предоставляя доступ к своим ИИ-технологиям, компания надеется не только увеличить использование Apple Intelligence, но и сделать свои устройства предпочтительной платформой для приложений с искусственным интеллектом. Это стратегический ход, нацеленный на создание более богатой и разнообразной экосистемы приложений.

Согласно имеющейся информации, Apple планирует начать эту программу с предоставления доступа к небольшим ИИ-моделям, которые работают непосредственно на устройствах компании. В дальнейшем планируется расширить доступ и к более крупным, облачным моделям. Такой поэтапный подход позволит компании контролировать процесс и собирать обратную связь от разработчиков, постепенно наращивая возможности платформы.

Напомним, что Apple анонсировала внедрение Apple Intelligence, набора функций на базе ИИ, в сентябре прошлого года одновременно с запуском линейки iPhone 16. Постепенное развертывание этих функций началось в октябре с выходом iOS 18.1 в США. Несмотря на некоторые трудности в самом начале, например, с генерацией сводок новостей, которую пришлось отключать в бета-версиях iOS из-за неточностей, глава Apple Тим Кук отметил, что модели iPhone 16 демонстрировали более высокие продажи на рынках, где функции Apple Intelligence были доступны.

Помимо новостей об ИИ, на предстоящей конференции WWDC также ожидается запуск новых версий операционных систем для iPhone, iPad и Mac. Сообщается, что эти обновления будут включать значительные изменения, направленные на упрощение навигации и обеспечение большей согласованности между различными устройствами Apple. Предполагается, что интерфейс будет схож с тем, что используется в гарнитуре Vision Pro, включая стиль иконок, меню и системных кнопок, а также новые способы управления.