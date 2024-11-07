Apple выпустила публичную бета-версию своей последней мобильной операционной системы iOS 18.2 с поддержкой ИИ, сообщает TechCrunch. Теперь пользователям смогут испытать новые функции, которые раньше были доступны только разработчикам. Компания также выпустила первые публичные бета-версии iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2 и tvOS 18.2.

Теперь пользователи могут воспользоваться приложениями Genmoji и Image Playground, которые созданы на основе искусственного интеллекта для генерации эмодзи и работы с изображениями. Также появилась интеграция ChatGPT с Siri и визуальный поиск с использованием камеры iPhone 16. Отмечается, что для доступа к некоторым из них придется зарегистрироваться в списке ожидания.

Все функции и инструменты ИИ, которые появятся в новом iPhone 16 и других поддерживаемых устройствах, известны под названием Apple Intelligence. Технологии, основанные на больших языковых моделях, обещают пользователям более умную Siri, помощь в написании и корректуре текстов во всех приложениях, а также возможность создания изображений и многое другое.

Сторонние разработчики также смогут использовать функции Apple Intelligence в своих приложениях.На конференции разработчиков компания заявила, что технология сначала будет доступна для определенных категорий приложений, включая книги, браузеры, камеры, программы для чтения документов, управления файлами, дневники, почту, фотографии, презентации, электронные таблицы, доски и текстовые процессоры.

Image Playground представляет собой отдельное приложение для создания изображений, в котором можно создавать новые картинки с помощью запросов. Genmoji предлагает аналогичную систему для создания собственных эмодзи. А Image Wand с помощью ИИ превращает наброски в заметках в изображения.

Новое расширение ChatGPT для Siri поможет написать текст, ответить на вопросы и создать изображения. Также появилась возможность использовать новую кнопку управления камерой, чтобы запустить Visual Intelligence — фенкцию поиска и идентификации объектов и мест в реальном мире через объектив камеры.

В преддверии выхода iOS 18.2 Apple запустила функции ИИ, включая Writing Tools и сводки уведомлений на базе Apple Intelligence в iOS 18.1, а также представила новый внешний вид Siri, в котором светятся края экрана. Вместе с бета-версией iOS 18.2 Apple также выпустила первые бета-версии iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2 и tvOS 18.2.

Ранее компания столкнулась с первым в истории штрафом за нарушение требований нового закона Европейского союза в области цифрового антимонопольного регулирования деятельности крупных технологических компаний. Это приведет к обострению конфликта с регулирующими органами по поводу доминирования магазина приложений App Store.