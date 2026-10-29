Apple выпустила первый MacBook Pro с сенсорным экраном. Базовая версия устройства обойдется в $2 899. Предзаказы открываются 30 октября, поставки начнутся 6 ноября.

Apple

Полностью укомплектованная 16-дюймовая модель стоит рекордные $14 549, а 14-дюймовая версию с максимальными опциями — $14 249. Обе топовые конфигурации построены на чипе M5 Max с 18-ядерным процессором и 40-ядерной графикой. Основная часть цены приходится на память. Накопитель на 4 ТБ стоит на $1 тыс. дороже базового, вариант на 8 ТБ — на $3 тыс., а новый 16-терабайтный добавляет $7 тыс. к изначальной цене. Оперативная память объемом 128 ГБ обойдется еще в $2 тыс., а стекло с нанотекстурой в $150.

Предыдущий 16-дюймовый MacBook Pro в максимальной комплектации стоил $10 149. Потолок цены вырос на $4,4 тыс. Эксперты связывают рост цен с дефицитом памяти и спросом на оборудование со стороны ИИ-индустрии. Apple причины столь высокой цены новых устройств не комментировала.

Apple

Для компании новый MacBook Pro станет важным экспериментом. Почти десять лет назад Apple уже экспериментировала с интерактивным вводом, добавив сенсорную панель Touch Bar в MacBook Pro. Позже от этой идеи отказались. Теперь же сенсорный экран встроили в сам дисплей ноутбука.

Вместе с MacBook Apple также обновила iPad mini. Модель получила 8,5-дюймовый OLED-дисплей вместо LCD, чип A20 Pro и защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Толщина корпуса составляет 5,4 мм, пиковая яркость экрана достигает 1 200 нит. Планшет поддерживает Wi-Fi 7 и стилус Apple Pencil Pro, а опционально доступно стекло с нанотекстурой.

Рост цен затронул и планшеты. Версия iPad mini с Wi-Fi стоит от $699, вариант с сотовым модулем от $849. Базовая модель предыдущего поколения стоила $599. Поставки новых планшетов, как и MacBook Pro, начинаются 6 ноября.

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