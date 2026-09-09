Apple провела главную презентацию года под слоганом Surprise and Shine. Мероприятие стало первым крупным запуском компании после смены CEO: в начале сентября Apple возглавил Джон Тернус, сменивший Тима Кука.

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Новая стратегия Apple

Ключевой частью новой стратегии Apple стал Apple Intelligence, который компания развивает не как отдельного чат-бота, а как встроенный слой для всей экосистемы. В июне Apple представила полностью переработанную Siri AI: ассистент получил понимание контекста происходящего на экране, доступ к личным данным пользователя и возможность выполнять действия между приложениями.

На презентации компания показала новые возможности Siri: появилась возможность выбора голоса, а также агентные навыки. В частности, ИИ-алгоритм может проверять почту и использовать любое приложение на iPhone для выполнения задач пользователя.



iPhone 18 Pro

На осенней презентации компания впервые не представила базовую модель iPhone, а показала модели Pro и Pro Max. Модель Pro получила новый чип A20 Pro с нейронным чипом для запуска передовых ИИ-моделей.

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Phone 18 Pro и 18 Pro Max также получат новый кремний-углеродный аккумулятор — он поддерживает до 24 и 30 часов работы без подзарядки.

iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получат четыре цвета, два из которых новые — серо-голубой и вишневый.

Apple

Apple переработала камеры iPhone 18 Pro и Pro Max. Основная камера iPhone 18 Pro получила переменную диафрагму, которая должна улучшить качество снимков при недостаточном освещении.

Само приложение «Камера» стало более профессиональным: в нем появились гистограмма, настройка выдержки и управление балансом белого. ИИ теперь используется и для следящего автофокуса. Кроме того, Apple добавила в фотографии невидимую зашифрованную метку происхождения — она позволяет определить, был ли снимок сделан камерой или создан с помощью нейросети.

Dynamic Island также переработали

Цена на iPhone 18 Pro будет начинаться от $1199 за версию с 256 Гб хранилища, а iPhone 18 Pro Max — от $1299 за версию с аналогичным объемом памяти.

AirPods 5

Новые AirPods 5 получили более эффективное активное шумоподавление — по заявлению Apple, оно работает на 50% лучше, чем в AirPods 4. Наушники также стали лучше защищены от воды и пыли, а без подзарядки способны работать до пяти часов с включенным шумоподавлением.

Управлять ими можно жестами, как в AirPods Pro, а благодаря интеграции с Siri AI наушники получили новые интеллектуальные функции, такие как синхронный голосовой перевод. Apple выпустила две версии AirPods 5 — с активным шумоподавлением и без него. Версия с шумоподавлением стоит $129 и комплектуется чехлом без поддержки беспроводной зарядки.

Apple Watch 12

Apple представила Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4. Часы получили обновленными датчики и расширенную интеграцию с Siri AI. Новый сенсор точнее считывает показатели организма, а данные о пульсе собираются в 60 раз чаще, что позволяет получать более подробную картину состояния пользователя.

Apple

Кроме того, часы поддерживают функцию Readiness — она оценивает общее состояние организма на основе ключевых показателей здоровья и помогает понять, насколько пользователь готов к нагрузкам.

Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 получили функцию Audio Intelligence, которая анализирует окружающие звуки и распознает потенциально важные события — например, звонок, сигнал тревоги или плач ребенка — после чего предупреждает владельца.

Еще одна новая возможность позволяет часам сохранять последние 15 секунд разговора, чтобы пользователь мог повторно прослушать этот короткий фрагмент речи собеседника.

iPhone Duo

Складной iPhone Duo стал единственной принципиально новой моделью на презентации. Представляя смартфон, Джон Тернус назвал его первым за много лет One more thing.

Apple

Главной особенностью iPhone Duo стала новая конструкция и переработанный интерфейс. Смартфон получил полированный титановый корпус и 5,4-дюймовый внешний дисплей, а фронтальная камера впервые для Apple разместилась под экраном и появляется только при необходимости — например, во время звонка или съемки.

Внутренний экран поддерживает одновременную работу двух приложений или двух окон одного приложения. Apple также существенно изменила интерфейс iOS для складного форм-фактора: навигационная панель и док переместились к боковой части экрана.

Также компания заявила, что центральная складка на внутреннем дисплее практически незаметна.

В основе iPhone Duo лежит процессор A20 Pro с системой охлаждения на паровой камере. Apple заявила прирост производительности до 35% относительно iPhone 17 Pro. Смартфон также получил новый фирменный модем C2 собственной разработки Apple.

Аккумулятор разместили в обеих половинах корпуса — суммарно он обеспечивает до 24 часов работы без подзарядки.

При этом камера стала одним из компромиссов складной модели. iPhone Duo получил двойную основную камеру: 48-мегапиксельный основной модуль и 12-мегапиксельный телефото, причем без переменной диафрагмы. По набору камер это фактически шаг назад даже относительно iPhone 17 Pro. Фронтальные камеры установлены на обоих экранах, а изображение с них можно выводить одновременно.

Предзаказы на первый складной iPhone можно будет оформить с 16 октября, а старт продаж намечен на 23 октября. Цены на модель начинаются от $1999 за версию с хранилищем в 256 ГБ.



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