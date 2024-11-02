В пятницу компания Pixelmator объявила о том, что ее приобретает Apple. Платформа для редактирования изображений не сообщила подробностей, но отметила, что в приложениях Pixelmator Pro, Pixelmator for iOS и Photomator «не произойдет существенных изменений».

История приобретений Apple свидетельствует о том, что это может вскоре измениться, поскольку функции Pixelmator будут интегрированы непосредственно в приложение Photos. В настоящее время Pixelmator доступен для iOS, macOS, iPadOS и visionOS, но не для экосистемы Android.

Стартап по редактированию изображений был основан в столице Литвы Вильнюсе в 2007 году. «Теперь у нас появится возможность охватить еще более широкую аудиторию и оказать еще большее влияние на жизнь творческих людей по всему миру» — заявила команда в своем обращении.

Сделка, которая еще должна быть одобрена регулирующими органами, состоялась на фоне того, что Apple все активнее внедряет искусственный интеллект в свои приложения для работы с изображениями. Недавно компания выпустила обновление Clean Up для iOS. Эта функция, удаляющая с фотографий отдельные элементы, рассматривалась как ответ Apple на Magic Eraser от Google.

Ранее сообщалось о том, как двое мужчин обманули Apple, обменяв поддельные телефоны на тысячи оригинальных iPhone на сумму $2,5 млн. Компания ошибочно полагала, что телефоны находятся под гарантией и заменяла их на другие. Мошенники были задержаны и получили срок.