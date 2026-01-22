Индустрия технологий ждет появления новых форм носимых устройств с искусственным интеллектом, и, согласно последним слухам, Apple может оказаться в числе ключевых игроков на этом рынке. По данным издания The Information, компания работает над собственным гаджетом, который будет представлять собой небольшую булавку, крепящуюся на одежду.

Laurenz Heymann/Unsplash

Устройство, как сообщается, будет выполнено в виде тонкого круглого диска из алюминия и стекла, сопоставимого по размеру с трекером AirTag, но немного более толстого. По замыслу инженеров, оно будет оснащено двумя камерами (со стандартным и широкоугольным объективами) для фото- и видеосъемки, а также тремя микрофонами, физической кнопкой, динамиком и индукционной зарядкой, схожей с решениями в фитнес-браслетах.

Информация о разработке появилась на фоне заявлений представителей OpenAI о планах представить собственное аппаратное устройство с ИИ уже во второй половине этого года. По некоторым данным, это могут быть наушники. Таким образом, рынок специализированных носимых гаджетов с искусственным интеллектом может вскоре стать ареной конкуренции между технологическими гигантами.

Прочитайте также В OpenAI назвали сроки выхода первого устройства компании

В публикации The Information также отмечается, что Apple, возможно, стремится ускорить разработку, чтобы не отстать от потенциальных конкурентов. Ориентировочный срок выхода устройства на рынок — 2027 год, с первоначальным планом производства в 20 млн единиц.

При этом остается открытым вопрос, насколько такие устройства будут востребованы потребителями. Недавний пример стартапа Humane AI, основанного бывшими сотрудниками Apple, показывает, что успех на этом рынке не гарантирован. Компания выпустила похожее устройство с камерой и микрофонами, но не смогла завоевать популярность и продала активы компании HP в течение двух лет после запуска продукта.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.