OpenAI активно работает над своим первым потребительским устройством и рассчитывает представить его во второй половине 2026 года. Об этом на полях конференции Axios House в Давосе заявил директор компании по глобальным связям Крис Лехейн.

Levart_Photographer/Unsplash

Хотя точный дизайн и форма-фактор пока держатся в секрете, по разным данным, OpenAI разрабатывает прототипы компактных, возможно, носимых устройств, которые будут обходиться без экрана. Генеральный директор Сэм Альтман ранее описывал концепцию как более «спокойную» и интуитивно понятную альтернативу смартфону, которая, по его словам, поразит пользователей своей простотой.

Лехейн отказался уточнять, будет ли это значок-булавка, наушники или что-то совершенно иное, но назвал «устройства» одной из ключевых целей компании на 2026 год. Он отметил, что подробности станут известны «гораздо позже в этом году», а второй половина 2026-го выглядит «наиболее вероятным» сроком для анонса, хотя планы могут корректироваться.



Работа над устройством ведётся при участии бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва и его команды. Их компания (ранее известная как io) была приобретена OpenAI в мае прошлого года. В рекламном ролике, выпущенном в момент сделки, уже содержался намек на презентацию «в следующем году», что совпадает с озвученными сейчас сроками.

Разработка проходит на фоне растущего интереса к специализированным гаджетам с искусственным интеллектом. Несмотря на неоднозначный прием первых продуктов в этой категории, таких как Humane AI Pin, аналитики ожидают взрывного роста рынка.

Генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон на той же конференции заявил, что ежегодные поставки устройств с ИИ могут вырасти с нынешних 10 млн до 100 млн единиц уже в 2026−2027 годах. По его словам, это будут различные формы: от умных очков и наушников с камерами до ювелирных украшений.

На вопрос о возможном использовании чипов Qualcomm в устройстве OpenAI Амон ответил уклончиво, подтвердив, однако, что компании сотрудничают.