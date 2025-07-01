Apple столкнулась с серьезными трудностями в развитии своего голосового ассистента Siri и собственных ИИ-моделей. Существующие алгоритмы Apple Foundation Models отстают от конкурентов, что привело к прохладной реакции пользователей на анонсированный пакет Apple Intelligence и задержкам с выпуском новых функций Siri. Изначально запланированные на начало 2025 года обновления теперь ожидаются не ранее весны 2026-го.

В качестве решения компания рассматривает кардинальный шаг: использование сторонних больших языковых моделей от лидеров рынка, таких как OpenAI (создатели ChatGPT) или Anthropic (разработчики Claude). Apple уже ведет переговоры с обеими компаниями о создании кастомных версий их ИИ, которые могли бы работать на облачной инфраструктуре Apple Private Cloud Compute. Это позволит сохранить высокий уровень конфиденциальности пользовательских данных, что является приоритетом для компании.

По результатам внутреннего тестирования, технология Claude от Anthropic показала себя наиболее перспективной для нужд Siri. Руководство Apple, включая главу Siri Майка Роквелла и руководителя по разработке ПО Крейга Федериги, все более склоняется к идее, что партнерство с внешними разработчиками — ключ к быстрому наверстыванию упущенного. Однако финансовый вопрос остается открытым: по сообщениям, Anthropic запрашивает многомиллиардную годовую плату за лицензию.

Этот шаг является значительным стратегическим поворотом для Apple и, по сути, признанием, что ее собственные разработки в области генеративного ИИ пока неконкурентоспособны. Такой подход повторяет стратегию Samsung, которая использует модель Gemini от Google в своих устройствах. Для Apple это возможность быстро улучшить функциональность Siri и избавиться от репутации компании, отстающей в гонке ИИ.

На фоне этих новостей акции Apple выросли более чем на 2%. Однако внутри компании обстановка напряженная. Рассмотрение сторонних технологий негативно сказывается на моральном духе команды разработчиков ИИ, насчитывающей около 100 человек. Компания уже теряет ценных специалистов, которых переманивают крупные конкуренты, предлагая зарплаты от $10 до $40 млн в год.