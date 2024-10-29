Компания Apple резко сократила производство Vision Pro, согласно новому отчету The Information. Новость появилась через несколько дней после того, как генеральный директор Тим Кук признал в интервью, что гарнитура смешанной реальности стоимостью $3,5 тыс. предназначена для первых пользователей и «не является продуктом массового рынка».

Замедление производства является ответом на низкий спрос продаж, в результате чего у Apple остается достаточно запасов, чтобы соответствовать текущему спросу. Оценки, сделанные летом, предполагали, что Apple не достигнет 500 тыс. продаж в 2024 году.

Новый отчет, опубликованный ранее, вызвал предположения, что компания планирует выпустить менее дорогую модель в 2025 году. Гарнитура стоимостью около $2 тыс. откажется от более быстрого процессора Vision Pro и высококачественных материалов.

Ранее сообщалось, что Apple может выпустить умное кольцо к 2026 году, составляя конкуренцию Samsung. Если прогноз сбудется, то это будет первый новый продукт компании с момента выпуска гарнитуры Apple Vision Pro в этом году.