Apple планирует в следующем году запустить собственный веб-поисковый инструмент на базе искусственного интеллекта, который будет интегрирован в голосового ассистента Siri. При помощи нового приложения техногигант планирует конкурировать с ChatGPT от OpenAI и поисковыми системами нового поколения, а также снизить зависимость от алгоритмов Google.

Pao Pattarapol/Unsplash

Текущая версия Siri очень ограничена. Ассистент хорошо справляется с простыми запросами, но пасует перед сложными, часто перенаправляя пользователя в Google. Новая система, получившая внутреннее название World Knowledge Answers, призвана это исправить. Она будет использовать большие языковые модели (LLM) для поиска информации в интернете и предоставления кратких, точных ответов.

Для реализации этого проекта Apple углубляет сотрудничество с Google. Компании недавно достигли соглашения о тестировании ИИ-модели Google Gemini для улучшения возможностей Siri. При этом Apple планирует использовать собственные технологии для поиска по личным данным пользователя на устройстве лля повышения конфиденциальности.

Новый «движок ответов» будет представлен весной в рамках давно назревшего обновления Siri. Интерфейс будет включать текст, фото, видео и информацию о местных объектах. Apple также рассматривала возможность покупки стартапа Perplexity, но в итоге решила развивать собственный продукт. Этот проект является частью глобальной стратегии Apple по наверстыванию упущенного в гонке ИИ.

Несмотря на многомиллиардную сделку с Google, которая делает поисковик Google стандартным на устройствах Apple, компания активно работает над собственными решениями. Глава по программному обеспечению Крейг Федериги заявил, что грядущее обновление Siri будет «намного больше, чем предполагалось изначально».

Тем временем ключевые специалисты, отвечающие за развитие ИИ в Apple, уходят из компании. Так, недавно стало известно об уходе ключевого научного сотрудника подразделения робототехники Apple и еще трех специалистов по большим языковым моделям.