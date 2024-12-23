В последнее время Apple предпринимает попытки расширить свое присутствие в домах пользователей с помощью новых продуктов, таких как настенный хаб для умного дома. Согласно данным, опубликованным Bloomberg, среди новинок компании может появиться умный дверной звонок.

С помощью технологии FaceID от Apple он будет сканировать лица людей, когда они подходят к двери, а затем подключаться по беспроводной связи к замку с засовом и автоматически разблокировать дверь для жильцов дома.

Кроме того, камера будет оснащена чипом Secure Enclave, который хранит и обрабатывает информацию Face ID отдельно от остального оборудования системы.

Сообщается, что умный звонок находится на ранней стадии разработки и появится на рынке не раньше конца 2025 года. Он сможет работать с замками сторонних производителей, совместимыми с HomeKit от Apple.

Новый продукт от Apple станет конкурентом Amazon Ring. Отмечается, что он также может принести компании новые риски, особенно если систему обвинят во взломе дома.

Напомним, что ранее BBC подала жалобу в Apple из-за сгенерированных искусственным интеллектом фальшивых новостей, приписываемых телекомпании. Уведомления от Apple Intelligence ложно указывали на то, что BBC якобы сообщила, что нью-йоркский стрелок Луиджи Манджионе покончил с собой.