BBC подала жалобу в Apple из-за сгенерированных искусственным интеллектом фальшивых новостей, приписываемых телекомпании. Уведомления от Apple Intelligence ложно указывали на то, что BBC якобы сообщила, что нью-йоркский стрелок Луиджи Манджионе покончил с собой.

Приложение Apple Intelligence, запущенное в Великобритании на этой неделе, выдает сгруппированные уведомления с нескольких информационных сайтов, сгенерированные искусственным интеллектом. Тогда BBC заметила, что ложные новости, которые распространялись на смартфонах iPhone и приписывались телекомпании.

В одной из них сообщалось, что на сайте BBC News была опубликована новость о том, что Луиджи Манджионе, арестованный в США по делу об убийстве руководителя медицинского учреждения в Нью-Йорке, покончил с собой.

«BBC News — самое надежное новостное СМИ в мире. Для нас очень важно, чтобы наша аудитория могла доверять любой информации или журналистике, опубликованной от нашего имени, в том числе и уведомлениям», — говорится в заявлении представителя BBC.

«Мы связались с Apple, чтобы поднять эту проблему и устранить ее», — добавили в телекомпании. BBC сообщила, что аналогичный инцидент произошел с уведомлениями, приписываемыми New York Times, однако американское издательство эту информацию не подтвердило.

Ранее соучредитель OpenAI Илья Суцкевер выступил с докладом на ежегодной конференции по искусственному интеллекту NeurIPS и рассказал о своих прогнозах по поводу «сверхразумного» ИИ. По его мнению, в какой-то момент будет создан искусственный интеллект, который превзойдет людей во многих задачах.