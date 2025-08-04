Компания Apple тайно формирует новую команду для создания собственного конкурента ChatGPT. Этот шаг решает стратегическую проблему компании: зависимость от сторонних технологий в области ИИ и уязвимость перед конкурентами. Несмотря на публичные заявления о ненужности собственного чат-бота, внутри компании идет активная работа над поисковым ИИ-продуктом.

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Новая группа получила название Answers, Knowledge and Information (AKI). Ее главная цель — разработка «механизма ответов», способного сканировать интернет для предоставления ответов на вопросы пользователей. Это прямая альтернатива поисковым возможностям ChatGPT и Google Gemini. Продукт может быть выпущен как отдельное приложение, а также интегрирован в Siri, Spotlight и Safari.

Создание собственной поисковой ИИ-системы является для Apple критически важным шагом. Многомиллиардная сделка с Google, делающая ее поиск стандартным на устройствах Apple, находится под угрозой из-за антимонопольного расследования. Потеря этих денег и контроля над поиском станет серьезным ударом. Собственная технология позволит Apple обезопасить себя и укрепить свою экосистему.

Руководит командой AKI старший директор Робби Уокер, который подчиняется главе по ИИ Джону Джаннандреа. Этот шаг показывает, что, несмотря на скептицизм некоторых руководителей, Apple признает важность генеративного ИИ для будущего поиска. Компания уже активно размещает вакансии для новой команды, ища специалистов по поисковым алгоритмам.

Для Apple это начало большой и сложной гонки. Компания вступает в прямую конкуренцию с лидерами рынка, такими как Google и OpenAI. Однако, имея огромные ресурсы и контроль над самой популярной в мире мобильной платформой, Apple имеет все шансы создать мощный продукт, который изменит ландшафт ИИ-поиска и станет новым важным источником дохода.

В 2020 году появилась информация о том, что Apple планирует разработать собственный поисковик как альтернативу Google. Проектом поставили руководить Джона Джаннандреа, однако до сих пор инициатива не получила развития.