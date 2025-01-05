Компания Apple согласилась выплатить $95 млн наличными для урегулирования коллективного иска, в котором утверждается, что голосовой помощник Siri нарушает конфиденциальность пользователей.

Предварительное урегулирование было подано во вторник вечером в федеральный суд Окленда, штат Калифорния, и требует одобрения окружного судьи США Джеффри Уайта.

Владельцы мобильных устройств жаловались на то, что Apple регулярно записывает их личные разговоры после того, как они непреднамеренно активируют Siri, который раскрывает эти разговоры третьим лицам, например рекламодателям.

Голосовые помощники обычно реагируют, когда люди используют «горячие слова», например «Привет, Siri».

Двое истцов заявили, что их упоминания кроссовок Air Jordan и ресторанов Olive Garden спровоцировали рекламу этих продуктов. Другой заявил, что получил рекламу фирменного хирургического лечения после обсуждения этого вопроса, как он думал, в частном порядке, со своим врачом.

Период рассмотрения дела длится с 17 сентября 2014 года по 31 декабря 2024 года. Он начался, когда в Siri появилась функция «Эй, Siri», которая якобы привела к несанкционированным записям.

Участники группы, число которых исчисляется десятками миллионов, могут получить до $20 за каждое устройство с поддержкой Siri, например, iPhone и Apple Watches.

Согласившись на урегулирование спора, Apple отрицает наличие правонарушений.



$95 млн — это примерно девять часов работы для Apple, чья чистая прибыль за последний финансовый год составила $93,74 млрд.

Аналогичный иск от имени пользователей голосового помощника Google находится на рассмотрении в федеральном суде Сан-Хосе, Калифорния, в том же округе, что и суд Окленда. Истцов представляют те же юридические фирмы, что и в деле Apple.

До этого BBC подала жалобу в Apple из-за сгенерированных искусственным интеллектом фальшивых новостей, приписываемых телекомпании. Уведомления от Apple Intelligence ложно указывали на то, что BBC якобы сообщила, что нью-йоркский стрелок Луиджи Манджионе покончил с собой.