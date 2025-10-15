Apple планирует запустить производство умных домашних устройств и бытовых роботов во Вьетнаме в партнерстве с китайским автопроизводителем BYD, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это станет первым опытом компании по выпуску устройств для «умного» дома в стране Юго-Восточной Азии, которая демонстрирует рекордные темпы экономического роста.

Unsplash

Решение Apple расширить производство во Вьетнаме стало реакцией на обострение американо-китайских отношений. Глава корпорации Тим Кук заявил в мае, что Вьетнам в конечном итоге будет выпускать почти все iPad, MacBook, часы и AirPods для американского рынка.

В отличие от других стран, погрязших в политическом параличе, Вьетнам очень быстро обеспечил снижение тарифов и провел реформы для повышения производительности и конкурентоспособности, отметила старший экономист Natixis SA Чинь Нгуен.

При администрации президента США Дональда Трампа вьетнамские товары облагаются 20-процентной пошлиной. Продукция, которую признают транзитной, сталкивается с 40-процентным сбором. Однако страна адаптировалась к новым условиям, пишет агентство.

Торговля между Вьетнамом и США более чем утроилась за последнее десятилетие, достигнув около $150 млрд в 2024 году. Экспорт ноутбуков и электроники вырос на 131% в сентябре, а общий объем отгрузок увеличился на 38,5% до $13,7 млрд, согласно данным вьетнамской таможни.

Читайте также Трамп раскритиковал Apple за планы перенести производство iPhone в Индию

Ранее Apple за шесть месяцев достигла рекордных показателей по объемам экспорта iPhone из Индии. По данным газеты The Economic Times, в период с апреля по сентябрь американская компания экспортировала iPhone из Индии на рекордные $10 млрд. За такой же период годом ранее Apple экспортировала iPhone на $5,71 млрд.