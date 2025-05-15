Президент США Дональд Трамп раскритиковал планы Apple увеличить производство iPhone в Индии, чтобы избежать американских пошлин на продукцию из Китая, пишет The Financial Times (FT). Ранее издание сообщило о планах компании собирать в Индии 60 млн iPhone для американского рынка.

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Выступая в Катаре в рамках ближневосточного турне, Трамп заявил, что обсудил этот вопрос с гендиректором Apple Тимом Куком, выразив недовольство: «Мы хорошо к вам относимся, годами терпели ваши заводы, которые вы построили в Китае. Нам неинтересно, чтобы вы строили в Индии». Он утверждал, что после разговора Apple увеличит производство в США, но компания не прокомментировала это заявление.

Выступление Трампа указывает на охлаждение отношений с Apple, одной из самых ценных компаний США. Ранее в феврале Apple обязалась инвестировать $500 млрд в США в течение четырех лет президентства Трампа, включая производство чипов и серверов для ИИ.

Однако FT со ссылкой на аналитиков отмечает, что перенос производства iPhone в США потребует десятков миллиардов долларов и годы из-за недостатка квалифицированной рабочей силы в сфере высокотехнологичного производства, которая в настоящее время в подавляющем большинстве сосредоточена в Азии.

Пошлины Трампа, в один момент обрушившие рыночную стоимость Apple на $700 млрд, вынудили компанию оперативно перенаправить индийские производственные мощности на американский рынок. Аналитик Wedbush Дэн Айвз тогда заявил, что если Apple перенесет производство iPhone в США, цена на гаджет может вырасти до $3,5 тыс.