12 февраля компания Apple закрыла для российских разработчиков доступ к Apple Developer Enterprise Program (ADEP). Это платформа для создания корпоративных приложений, которая позволяет разрабатывать программы для операционной системы iOS и распространять их среди сотрудников без публикации в магазине App Store. Созданные на ней приложения перестали работать, и бизнес пока не нашел прямой альтернативы этому инструменту.

Информацию о том, что доступ к сервису закрыт, подтвердил руководитель iOS-разработки компании red_mad_robot Александр Тузовский. Он сообщил, что Apple разослала письма компаниям, использующим Enterprise-сертификаты Apple, с помощью которых разработчики могут подписывать приложения и распространять их.

Письмо содержало предупреждение об приостановке работы этих сертификатов с 12 февраля. Все данные, связанные с программой, были удалены, и пользоваться ею больше нельзя, сообщил глава Touch Instinct Дмитрий Костин.

С 2022 года Apple прекратила поддержку российских карт платежных систем Mastercard и Visa, а затем и «Мир» в сервисе Apple Pay, а также удалила из App Store приложения подсанкционных банков и компаний.

В середине прошлого года США ввели новые санкции против России, по которым американским компаниям запрещено оказывать российским клиентам ряд IT-услуг, услуги поддержки или облачного сервиса для соответствующего программного обеспечения.

Этот пакет санкций вступил в силу с 12 сентября 2024 года. Тузовский отметил, что Apple не объяснила, почему ввела новые ограничения для российских пользователей именно сейчас. Костин напомнил, что, по утверждению компании, принимаемые ими меры соответствуют требованиям законодательства и международным ограничениям.

Технический директор KODE Николай Николенко пояснил, что в экосистеме Apple существует два типа программ для разработчиков: Apple Developer Program (ADP) и Apple Developer Enterprise Program.

ADP — это стандартный аккаунт, который позволяет публиковать приложения в App Store, его могут получить как физлица, так и компании. ADEP — программа, предназначенная исключительно для юрлиц.

По словам Николенко, их активно применяли практически все крупные корпорации и компании-разработчики, чтобы обеспечить сотрудников цифровыми инструментами внутри своей экосистемы. Enterprise-аккаунт использовали для ускорения процесса тестирования приложений без необходимости выкладки в публичный магазин.

По словам Тузовского, red_mad_robot использовала Enterprise-сертификаты как для разработки приложений в компании, так и для своих клиентов, что позволяло ускорить получение обратной связи в процессе разработки. ADEP была востребована компаниями, использующими iOS-разработку для создания внутренних приложений, таких как корпоративные чат-боты, системы учета и логистики, CRM-системы и инструменты для бизнеса.

Те приложения, которые ADEP позволяла запускать бизнесу, учитывали корпоративные правила кибербезопасности и предоставляли возможность доступа к внутренним информационным ресурсам организации.

Николенко считает, что блокировка и удаление аккаунтов разработчика у Apple серьезно повлияли на рынок мобильных приложений. Компании вынуждены пересматривать свои стратегии, искать обходные пути и инвестировать в альтернативные платформы.

Он отметил, что многие их них переключились на PWA (Progressive Web Apps, технология, которая визуально и функционально преобразует сайт в приложение) и адаптацию веб-сервисов под мобильные устройства. Однако такие решения имеют ряд ограничений и не могут полноценно заменить нативные мобильные приложения, пояснил Николенко.

Компании вынуждены искать другие способы установки приложений на iOS-устройства, но есть определенные ограничения, говорит Тузовский. Так, публикация через App Store предполагает публичную доступность, что не подходит для внутренних разработок компаний.

Схема ad hoc (разработка решения для конкретной ситуации или проблемы) позволяет установить приложение только на 100 устройств и ограничивает удаление приложения, следовательно, массовое распространение и тестирование при таком варианте невозможны.

Костин подчеркнул, что на рынке на данный момент нет прямой альтернативы ADEP. По его словам, сейчас для тестирования и распространения сборок компании используют стандартные инструменты Apple, такие как TestFlight, а также корпоративные MDM-решения (Mobile Device Management, управление мобильными устройствами) для внутренних приложений.

Напомним, что с 2023 года в России наблюдается снижение спроса на мобильных разработчиков. Эксперты объясняют его комплексом причин, среди которых влияние санкций, состояние рынка труда и экономики. При этом отрасль продолжает развиваться, а спрос на специалистов сохраняется, хотя и с некоторыми корректировками.