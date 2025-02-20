С 2023 года в России наблюдается снижение спроса на мобильных разработчиков. Эксперты объясняют его комплексом причин, среди которых влияние санкций, состояние рынка труда и экономики. При этом отрасль продолжает развиваться, а спрос на специалистов сохраняется, хотя и с некоторыми корректировками. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Впервые снижение спроса на мобильных разработчиков было отмечено в августе 2023 года. Тогда исследование «Технократии» показало, что в мобильной разработке было на 24% меньше вакансий, чем в 2022 году.

Вакансий для iOS-разработчиков стало меньше на 30%, а для коллег по Android — на 20,5%. В 2024 году крупнейшие российские IT-компании сократили количество предложений на 15-18%.

Одной из основных причин снижения темпов найма эксперты считают введение санкций. Такие крупные российские банки и приложения государственных сервисов, как РЖД, Mir Pay и «Радар.НФ», которые под них попали, теперь не могут выпускать новые версии приложений в AppStore или Google Play.

Также из-за ограничений, пользователи iOS не могут загружать новые приложения и продолжают пользоваться уже установленными программами. Сейчас сервисы только поддерживают существующие iOS-приложения, что требует меньше ресурсов, чем активная разработка и внедрение новых функций.

В то же время владельцы устройств на Android обходят Google Play, скачивая .apk-файлы напрямую с сайтов разработчиков или через альтернативные магазины вроде RuStore. Это делает рынок Android-разработки более динамичным, тогда как в iOS-сегменте вакансий становится меньше.

Растет популярность PWA (Progressive Web Apps), что также усиливает тренд на снижение найма мобильных специалистов. Такие веб-приложения закрепляются на экране смартфона, но фактически являются веб-страницами.

Для их скачивания не нужны App Store и Google Play, а для разработки достаточно фронтенд-специалистов, что также оказывает влияние на сокращение спроса на мобильных разработчиков.

Следующей причиной эксперты называют уход международных компаний. После 2022 года более 170 из них объявили о прекращении работы в России. Как следствие, в мае того же года рынок вакансий iOS-разработчиков сократился на 33,9%, а Android — на 24,9%.

Уже в июне число вакансий для iOS выросло на 31,8%, для Android — на 16%. При этом в иначале лета вакансий было на 12,9% меньше, чем в феврале.

Российские специалисты, работавшие в иностранных компаниях, вышли на российский или зарубежный рынок труда, а часть разработчиков и вовсе покинула страну. Международные компании приостановили не только свою деятельность в России, но и найм местных специалистов. Это все увеличило конкуренцию среди кандидатов на внутреннем рынке.

Сегодня рынок мобильной разработки продолжает переживать изменения: количество вакансий сокращается, а конкуренция среди специалистов усиливается. Компании все реже запускают новые приложения, сосредотачиваясь на поддержке существующих решений. В результате замедляется активный найм мобильных разработчиков, особенно на уровне junior.

Эксперты также считают, что замедление найма мобильных разработчиков — часть общего тренда на оптимизацию затрат в бизнесе. Одним из факторов, влияющих на рынок, остается высокая ключевая ставка ЦБ. В условиях дорогого кредитования компании становятся более избирательными в расходах: замедляют темпы разработки, запускают меньше новых инициатив и сосредотачиваются на наиболее приоритетных проектах

Крупные компании сокращают инвестиционные программы и оптимизируют штат. Кроме того, они все чаще делают ставку на опытных специалистов. По данным «Технократии», за 2022–2023 годы, доля junior-разработчиков в мобильной сфере уже несколько лет остается невысокой: 5,5% в Android-разработке, 4,4% в iOS и 6–14% в кроссплатформенной разработке (Flutter и React Native).

Несмотря на изменения в рынке мобильной разработки, эксперты считают, что говорить о его стагнации сейчас преждевременно — отрасль продолжает развиваться, а спрос на специалистов сохраняется, хотя и с некоторыми корректировками.

На сегодняшний день темпы найма снизились, требования к специалистам выросли, а конкуренция среди кандидатов усилилась. Однако разработка мобильных приложений остается важным направлением для бизнеса, а крупные технологические компании продолжают поддерживать и развивать свои цифровые решения.

В ближайшие годы компании, скорее всего, продолжат делать ставку на опытных разработчиков и точечно набирать команды для стратегических задач.

В то же время новые бизнес-направления и технологические тренды, такие как искусственный интеллект, автоматизация и развитие экосистемных сервисов, могут создать дополнительные возможности для мобильных разработчиков.

Напомним, что за последние два года российские профессионалы из IT-сферы изменили структуру рынка труда. Специалисты чаще выбирают финтех, предпочитают технологические компании IT-подразделениям и меньше интересуются венчурными проектами.