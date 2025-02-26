Производитель роботов гуманоидного форм-фактора компания Apptronik из Остина, США, объявила о новом экспериментальном партнерстве с американской компанией Jabil, специализирующейся на цепочках поставок и производстве. Сделка состоялась через две недели после того, как компания привлекла финансирование в размере $350 млн. Эти средства будут направлены на расширение производства робота Apollo.

Apptronik — одна из немногих компаний, создающих человекоподобных роботов для промышленного применения. Среди прочих — Agility, Boston Dynamics, Figure и Tesla. Из них только Agility объявила о том, что ее роботы вышли за рамки начальной пилотной фазы.

Сделка с Jabil стала вторым крупным пилотным проектом Apptronik. Она последовала за партнерством, заключенным в марте 2024 года, в рамках которого Apollo был запущен в производство на заводе Mercedes-Benz. Хотя компания сообщила, что ее сотрудничество с автопроизводителем продолжается, оно также еще не вышло за рамки пилотной стадии.

Как только Apollo будет признан коммерчески жизнеспособным, Jabil запустит производство робота на своих заводах. Однако для Apptronik перспектива создания гуманоидного форм-фактора все еще далека. Робототехнический стартап недавно сообщил, что начало производства намечено на 2026 год.

На данный момент в рамках сделки с Jabil Apollo будут выполнять ряд «простых, повторяющихся логистических и производственных задач», включая сортировку и транспортировку деталей.

Проверка в реальных условиях станет ключевым шагом к масштабированию робота для производства. Чем лучше Apollo будет работать на заводе Jabil, тем ближе он будет к тому, чтобы стать частью производственной линии, в которую со временем войдет и сам Apollo.

Конкуренция в этом сегменте довольно жесткая, но у Apptronik есть ряд преимуществ. Помимо сотен миллионов, выделенных на финансирование, компания, являющаяся подразделением Техасского университета, имеет десятилетний опыт работы над человекоподобными роботами, включая НАСА Valkyrie.

В декабре прошлого года Apptronik объявила о сотрудничестве с Google DeepMind для разработки искусственного интеллекта для своих гуманоидных систем.

Напомним, что в Кремниевой долине уверены — будущее, где человек избавлен от домашних забот уже не за горами. Обо всем этом позаботятся роботы. Amazon, Google, Microsoft, Nvidia, Tesla, а теперь и Apple — каждый из этих технологических гигантов финансирует разработку или самостоятельно создает человекоподобных роботов.