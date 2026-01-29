Рост цен на аренду офисов в России, достигший в Москве 40% в 2025 году, заставляет многие компании пересматривать свои подходы к организации рабочего пространства. На фоне общего снижения спроса на офисные площади на 25% представители малого и среднего бизнеса все чаще переходят на гибридные форматы, сокращают арендуемые метры или полностью уходят в онлайн в поисках экономии.

Adolfo Félix/Unsplash

По данным консалтинговой компании CORE.XP, в столице наиболее значительно выросли ставки в премиальном сегменте. На вторичном рынке внутри МКАД аренда офисов класса Prime достигла 85 тысяч рублей за квадратный метр в год. Рост в сегменте класса, А составил 27%, класса B+ — 8%, а в более доступном классе B цены и вовсе удвоились. Аналогичная, хотя и менее выраженная тенденция наблюдается по стране: в среднем по России ставки выросли на 8−10%.

Эксперты связывают этот скачок с острым дефицитом качественных помещений, особенно в центральных районах Москвы. Доступность наиболее востребованных офисов класса, А в некоторых локациях, таких как Москва-Сити, упала ниже 2%.

При этом, как отмечает эксперт федеральной компании «Этажи» Сергей Кологривый, наблюдается парадокс: спрос на офисы в годовом выражении упал на 20−25%, но цены продолжают расти из-за нехватки современного и удобного предложения.

Основными причинами сложившейся ситуации называются искусственное сдерживание ставок в предыдущие годы, удорожание строительства и роста эксплуатационных расходов, а также повысившиеся требования арендаторов к качеству пространств. Компании теперь предпочитают меньшие, но более функциональные площади с предсказуемыми условиями, отказываясь от устаревших помещений даже по привлекательной цене.

Прочитайте также Спрос на малогабаритные офисы в России вырос в два раза за год

В ответ на высокие арендные ставки и дефицит качественных вариантов на рынке набирает силу новый тренд — рост интереса к покупке офисов в собственность. По итогам 2025 года, как сообщает CORE.XP, доля сделок купли-продажи почти сравнялась с арендными операциями, достигнув 47%. Это рассматривается как способ зафиксировать операционные расходы и обезопасить бизнес в условиях неопределенности.

Наиболее уязвимыми перед лицом растущих цен оказались малый бизнес и некоммерческие организации. Для многих из них, особенно для НКО, работающих напрямую с подопечными, полный переход в онлайн невозможен. Исследование «Циана» и фонда «Друзья» показывает, что почти половина некоммерческих организаций тратит на аренду более 30% своего годового бюджета, при этом многим не хватает площадей для развития.

В этой ситуации компании активно ищут альтернативы. Популярными решениями становятся гибкие офисы и корпоративные коворкинги, локации вне центральных деловых районов, а также сокращение площадей с переводом части сотрудников на удаленную или гибридную работу.

По данным hh.ru, каждый пятый соискатель в России уже указывает удаленный формат как предпочтительный. Эксперты отмечают, что отказ от постоянного офиса позволяет бизнесу экономить от 5% до 15% операционных расходов.

Однако для целого ряда направлений, таких как медицина, образование, сервисные и некоторые исследовательские структуры, полный отказ от физического пространства остается неприемлемым. Для них офис — это не просто место для работы, а среда для живого общения, построения доверия и координации сложных процессов. Таким компаниям приходится искать компромисс, оставляя небольшие площади для ключевых встреч и командной работы, максимально оптимизируя использование каждого метра.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.