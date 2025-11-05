В 2025 году рынок офисной недвижимости России окончательно перешел в фазу доминирования малогабаритных помещений. Доля офисов площадью до 200 кв. м достигла 74%, увеличившись практически вдвое по сравнению с 2022−2024 годами, пишут «Известия». Аналитики прогнозируют дальнейший рост этого показателя до 90% к концу года.

Freepik

Особой популярностью пользуются микро-офисы до 100 кв. м, составляющие 50% от всех сделок купли-продажи. При этом общий спрос на коммерческую недвижимость снизился на 20% за год, что подчеркивает значимость перераспределения предпочтений в пользу компактных форматов.

Причины трансформации:

Стратегии бизнеса — компании среднего сегмента активно приобретают небольшие офисы как альтернативу аренде, особенно в условиях дефицита качественных лотов.

Инвестиционные тренды — отмена льготной ипотеки перенаправила капитал частных инвесторов в сегмент малых офисов.

Девелоперские модели — высокая ключевая ставка вынуждает застройщиков дробить площади для быстрой реализации.

Вместе с тем на рынке сформировался уникальный дисбаланс: тогда как инвесторы концентрируются на покупке компактных помещений, арендаторы сохраняют интерес к просторным офисам. Это породило инновационные практики, такие как консолидация смежных помещений от разных собственников для последующей сдачи единому арендатору.

Несмотря на ценовую премию 20−30% за квадратный метр по сравнению с крупными лотами, малые офисы демонстрируют высокую ликвидность. Средние ценовые показатели в бизнес-классе внутри МКАД варьируются от 460 до 550 тыс. рублей за кв. м, достигая 850 тыс. рублей в премиальном сегменте.

Перспективы и вызовы

Эксперты выделяют серьезные риски, связанные с фрагментацией собственности в бизнес-центрах. В долгосрочной перспективе это может привести к проблемам управления и снижению ликвидности объектов. Однако в текущих экономических условиях девелоперы будут вынуждены продолжать политику «мелкой нарезки» для поддержания финансовой стабильности.

Параллельно сохраняется устойчивый спрос на эксклюзивные форматы, включая представительские офисы в исторических зданиях и проекты build-to-suit для корпоративных клиентов, формируя многогранную структуру рынка офисной недвижимости.