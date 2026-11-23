Минэнерго предлагает обязать дата-центры и майнинговые компании оплачивать не менее 70% мощности, указанной в договоре на подключение к электросетям, независимо от фактического потребления. Механизм «бери или плати» может заработать с 1 января 2027 года. Соответствующий проект постановления направлен на согласование премьер-министру Михаилу Мишустину, ФАС и Минэкономразвития, пишут «Ведомости».

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Новые правила распространятся на ЦОДы и майнинговые площадки мощностью от 670 кВт. Для объектов до 5 МВт минимальный объем оплаты сразу составит 70% заявленной мощности. Для потребителей мощностью от 5 до 50 МВт предусмотрен постепенный переход: 15% в первый год, 30% во второй, 50% в третий и 70% с четвертого. Для площадок свыше 50 МВт переходный период продлится шесть лет, начиная с 10% и заканчивая 70%.

Требования затронут и уже работающие объекты. Для подключенных до 2027 года площадок размер обязательной оплаты определят по сроку, прошедшему с момента присоединения к сетям. Объем услуг по передаче электричества будут рассчитывать по наибольшему из трех показателей: среднему почасовому потреблению с 7:00 до 23:00, среднемесячной мощности или оплачиваемой максимальной мощности.

После вступления постановления в силу сетевые компании должны будут в течение 30 дней передать гарантирующим поставщикам реестры ЦОДов и майнинговых площадок. ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития отводится шесть месяцев на приведение нормативных актов в соответствие с новыми правилами. До 1 июля 2028 года ведомства также должны оценить влияние изменений на расходы теплоснабжающих и водоканальных организаций для последующего учета в тарифах ЖКХ.

В Минэнерго объясняют инициативу необходимостью сократить резервирование избыточных мощностей. По данным «Системного оператора», за девять месяцев 2026 года суммарная мощность ЦОДов и майнинговых объектов достигла 5,38 ГВт — на 24,4% больше, чем годом ранее. С начала года к сетям подключили более 1 ГВт таких потребителей.

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Представитель Минэнерго сообщил, что механизм обсуждается с крупнейшими инвесторами в рамках совместной рабочей группы с Минцифры. Среди участников — Сбербанк, «Яндекс», «Ростелеком» и «Росатом». По его словам, инициатива находится на финальной стадии согласования. Ведомство рассчитывает, что постепенный набор нагрузки позволит снизить затраты на строительство электростанций и сетей, которые возникают из-за резервирования мощности без ее фактического использования.

В Минцифры подтвердили рабочее взаимодействие с энергетическим ведомством. Министерство подготовило сводную таблицу с позициями по ключевым положениям проекта и продолжает искать компромиссные решения. При этом представители отрасли указывают на риски для развития дата-центров. Гендиректор АНО «Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям» Дмитрий Бедердинов заявил, что предложения операторов не учтены в нынешней редакции. По его оценке, новые правила могут усугубить дефицит мощностей, увеличить сроки окупаемости проектов и поднять стоимость аренды стойко-мест на 20–25%.

В «Атомдате» поддерживают переходный период, но считают предложенную схему неравномерной. По словам директора по спецпроектам компании Видия Железнова, для ЦОДов мощностью менее 5 МВт сразу устанавливается более жесткий порядок оплаты, чем для крупных объектов. В обсуждении также участвует РТК-ЦОД.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов связывает инициативу с потребностью сетевых компаний в дополнительных доходах для модернизации инфраструктуры. По его словам, наиболее остро финансовые проблемы проявляются в сетях низкого и среднего напряжения, где территориальным сетевым организациям не хватает крупных промышленных потребителей для покрытия расходов. В ФАС сообщили, что проект постановления пока не поступал на рассмотрение ведомства.

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