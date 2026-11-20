Операторы дата-центров начали просить клиентов освободить часть серверных стоек для выполнения указа президента о резервировании 10% мощностей. В частности, письма с таким предложением направили «Датахаус» и Key Point. Участники рынка предупреждают, что требование может привести к пересмотру договоров и росту тарифов на размещение оборудования.

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Три источника РБК на ИТ-рынке рассказали, что операторы предлагают заказчикам заранее определить стойки и объем электрической мощности, которые можно высвободить. Если клиент не ответит, ресурсы выберет сам ЦОД. Директор по развитию «Датахауса» Константин Никольский подтвердил рассылку, уточнив, что пока компания не требует освобождать стойки. Письма получили все клиенты независимо от объема потребления и платежной дисциплины. До фактического высвобождения мощностей заказчики продолжают платить по прежним тарифам, после него плата за них начисляться не будет.

Исполнительный директор Ассоциации облачных и технологических провайдеров Антон Салов сообщил, что уведомления о подготовке к резервированию получили и другие хостинг-провайдеры, а часть операторов обсуждает этот вопрос с клиентами устно. Selectel и ряд других ЦОДов уже изменили условия договоров. В частности, Selectel предусмотрел возможность немедленно прекратить оказание услуг после уведомления, если этого требует решение госоргана. При этом замдиректора Astra Cloud Константин Анисимов считает такие случаи единичными: три провайдера, с которыми работает его компания, пока не направляли подобных писем.

Указ президента, вступивший в силу 2 ноября, обязывает владельцев негосударственных ЦОДов зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей. По решению правительственной подкомиссии этот ресурс должны предоставить в течение суток для поддержки работы интернет-ресурсов из «белого списка». Срок формирования резерва истек 12 ноября. Документ не требует пересматривать договоры с клиентами и не уточняет базу расчета. По словам Салова, на совещании в Минцифры пояснили, что норматив распространяется и на серверные стойки, и на электрическую мощность, в том числе в корпоративных дата-центрах.

Сложнее всего выполнить требование будет площадкам с высокой загрузкой. На Москву и Подмосковье приходится около 80% стойко-мест страны, а загрузка ЦОДов в этих регионах близка к 100%, говорит гендиректор «Ультиматек» Павел Растопшин. Операторам придется высвобождать уже занятые мощности либо отказываться от ресурсов, которые они держат для подключения новых клиентов, расширения действующих проектов и обеспечения отказоустойчивости.

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В первую очередь операторы могут пересмотреть отношения с клиентами, которые задерживают платежи, нарушают условия договоров или приносят низкую маржу. Салов также ожидает, что под сокращение попадут заказчики с большими историческими скидками. По его оценке, изъятие 10% мощностей из коммерческого оборота приведет к росту тарифов для остальных клиентов: компенсация за резерв будет ограничена и выплачиваться только за фактически предоставленные ресурсы.

Еще одним последствием может стать появление отдельных тарифов на прерываемое размещение оборудования. Такие услуги будут дешевле, но оператор сможет отключить их в случае необходимости — по аналогии с прерываемыми виртуальными машинами у облачных провайдеров. Операторам с несколькими площадками будет проще сформировать резерв за счет менее загруженных региональных ЦОДов, считает Салов.

Юрист практики цифрового и ИТ-права «Лемчик, Крупский и партнеры» Данила Долотин отмечает, что письмо оператора само по себе не обязывает клиента освобождать стойки: резервировать мощности должен владелец ЦОДа. Однако многое зависит от условий договора. Если в нем предусмотрено право приостанавливать услуги или расторгать соглашение при исполнении решений властей, оператор может воспользоваться этим положением. При этом указ не дает автоматического права отключать клиентов и не освобождает ЦОД от ответственности за простой. Долотин советует заказчикам проверить условия расторжения договоров, сроки уведомления, гарантии доступности и пределы ответственности оператора.

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