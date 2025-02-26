Исследовании федерального портала «Мир квартир» показало, что аренда студий и однокомнатных квартир площадью до 32 кв. м за год подорожала в среднем на 30,8%, до 23 тыс. руб. в месяц. Средняя стоимость такого жилья составила 23 тыс. руб. в месяц. В анализ вошли 70 крупнейших населенных пунктов России.

Выяснилось, что в целом по стране квартиры до 32 кв. м за год стали сдаваться на 30,8% дороже и теперь стоят в среднем 23 006 руб. в месяц. С февраля 2024 года ставки поднялись во всех городах, вошедших в исследование.

Самое сильное подорожание аренды малогабаритного жилья зафиксировано в Чите (+86,4%), Твери (+75,4%), Новокузнецке (+71,6%), Курске (+64,1%), Череповце (+62,4%), Оренбурге (+60%), Саранске (+56,8%), Туле (+55,4%), Владикавказе (+55%) и Тольятти (+53,8%).

В Москве квартиры-студии и небольшие однушки выросли в цене на 26,4%, до 53 684 руб. в месяц, в Московской области — на 32,3%, до 33 380 руб. в месяц, а в Санкт-Петербурге — на 17,6%, до 32 415 руб. в месяц.

Меньше всего за последний год ставки выросли в Чебоксарах (+5,9%), Владивостоке (+6,8%), Белгороде (+8%), Тюмени (+8,3%), Краснодаре (+9,8%), Новосибирске (+10%), Сочи (+10,9%), Мурманске (+10,9%), Томске (+11,9%) и Сургуте (+15,1%).

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что предложение малогабаритного жилья на арендном рынке России за год увеличилось на 75%.

Он связывает это с тем, что собственники квартир в новостройках, купленных с инвестиционными целями, сейчас не могут их продать по желаемой цене, так как ипотека в России стала практически недоступна.

Напомним, что ранее эксперты привели четыре возможных сценария, при которых цены на аренду могут снизиться. На этот рынок влияют многие факторы — от ключевой ставки Центробанка и снижения деловой активности до резкого изменения предложения.