Эксперты привели четыре возможных сценария, при которых цены на аренду могут снизиться. На этот рынок влияют многие факторы — от ключевой ставки Центробанка и снижения деловой активности до резкого изменения предложения.

В 2024 году на рынке арендного жилья наблюдалась высокая активность. Спрос на съемные квартиры практически не снижался даже летом. В связи с этим рост средних ставок найма осенью достиг 40–50%. На увеличение цен повлияли как инфляция, так и заградительные ставки по ипотечным кредитам, из-за которых потенциальные покупатели жилья переориентировались на рынок найма.

Однако уже в начале 2025 года отмечалось снижение минимальных арендных ставок на 5–7%. Эксперты считают, что существует четыре сценария, при которых стоимость аренды жилья может еще снизиться.

Снижение ключевой ставки

Эксперты заявляют, что при снижении ключевой ставки снизятся и спрос, и цены на съем жилья. Большинство потенциальных покупателей переложили свои сбережения на банковские депозиты и заняли выжидательную позицию, отмечает руководитель отдела аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

По ее словам, планомерное снижение ключевой ставки может стать сигналом для покупки жилья на более выгодных, чем сейчас, условиях.

Заместитель директора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова добавляет, что в этом случае массовый отток нанимателей, который мог бы стать причиной быстрого удешевления на рынке найма, маловероятен.

Чегодаева считает, что значительное снижение стоимости аренды жилья возможно, если ипотечные ставки будут на уровне от 15% до 17% годовых. При таком развитии событий многие потенциальные покупатели будут выходить из своих моделей сбережения средств и переходить на рынок жилья, поясняет эксперт.

Сезонный фактор

Директор департамента вторичной недвижимости риелторского агентства Est-a-Tet Юлия Дымова отмечает, что рынок аренды жилья подвержен сезонному фактору и в определенные периоды затишья на рынке стоимость найма может снижаться.

По словам эксперта, периоды охлаждения возможны в середине весны и в первой половине лета, когда активность нанимателей, как правило, спадает, что отражается и на средних ценах на рынке аренды.

Снижение спроса на некоторые форматы жилья

По мнению Дымовой, повлиять на снижение стоимости аренды может падение спроса на объекты, которые были популярны ранее. Речь идет о евродвушках с совмещенной кухней-гостиной и отдельной спальней, которые в прошлом году значительно подорожали, но сейчас теряют популярность у арендаторов.

«Снижение спроса на такие квартиры, которые сейчас стоят дорого, может повлиять на средние арендные ставки, так как собственники будут корректировать цену. Это, в свою очередь, может привести к снижению средней стоимости найма», — добавляет эксперт.

Рост предложения

Еще одной причиной снижения средней стоимости аренды жилья эксперты называют рост предложения съемных квартир. Чегодаева отмечает, что если на рынок выйдет большой объем инвестиционных квартир, которые планировалось перепродать, то это повлияет на цены.

Сейчас во многих сегментах наблюдается затоваренность, а рост предложения может привести к снижению средней стоимости съема жилья. Поэтому довольно сложно предсказать, как поведет себя рынок арендного жилья в этом году, резюмирует Дымова.

Напомним, что в январе аналитики зафиксировали рост интереса россиян к съемным квартирам в крупных городах. Число просмотров объявлений о сдаче недвижимости в среднем выросло на 17,8% относительно декабря 2024 года. При этом вместе с увеличением спроса выросло и число сдаваемых лотов.