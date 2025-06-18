Предложение квартир для долгосрочной аренды в Москве за год выросло почти на треть — плюс 29,9%. Но расслабляться рано: аренда не дешевеет. По данным сервиса «Яндекс Аренда», в мае 2025 года медианная стоимость аренды в столице достигла 85 тыс. рублей — это на 11,3% больше, чем год назад. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Подорожало

Цены уверенно растут почти по всей Москве. Лидеры роста за последний месяц — Северный округ (+2,2%, до 105 тыс. руб.), Юго-Западный (+2%, до 79,8 тыс. руб.) и Западный (+1,8%, до 112,1 тыс. руб.).

За год медианная ставка долгосрочной аренды в городе максимально выросла в Новомосковском (+17,2%; до 59,2 тыс. руб.), Северном (+17,2%; до 105 тыс. руб.) и Восточном (+16,4%; до 68,2 тыс. руб.) округах.

При этом предложение на рынке заметно выросло — от 7,6% (в центре Москвы) до 63% (в Зеленограде). Рынок пополнился инвестиционными лотами — новостройки, оставшиеся с этапа продаж, вышли в долгосрочную аренду. Такие квартиры с новым ремонтом и «бонусами» вроде благоустроенной территории стоят дороже обычных, но и разнообразие предложений растет.

«Рост цен замедлился: год назад аренда подорожала на 15,5%, сейчас — на 11,3%. Причина — массовый выход на рынок квартир из вторички», — объясняет ситуацию Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

Подешевело

Но есть и исключения. Так, в Зеленограде аренда за последний месяц подешевела на 4,3% (до 45,6 тыс. руб.), а в самом центре столицы — на 1,3%, хотя медианная ставка там все равно заоблачная: 237 тыс. руб. за месяц.

В целом, несмотря на прорывной рост цен, самыми доступными округами для съема жилья вместе с Зеленоградом стали Новомосковский (59,2 тыс. руб.) и Восточный (68,2 тыс. руб.) округа. В ЦАО даже на фоне самых высоких ставок можно найти студии от 53 тыс. руб., однушки от 60 тыс. руб. и двушки — от 59 тыс. руб.