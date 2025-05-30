По данным ведущих российских риэлторских агентств и специализированных сервисов, в мае 2025 года впервые за восемь месяцев наблюдается рост арендных ставок в крупнейших городах, включая Московскую и Ленинградскую области. Так, по информации «Циана», средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в мае составила 30,8 тыс. руб. в месяц, что на 1,3% выше апрельского показателя.

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Примечательно, что темпы роста ускоряются: если две недели назад подорожание составляло лишь 0,1%, то неделю назад — уже 0,4%. Это свидетельствует о начале сезонного изменения рыночной динамики.

Эксперты отмечают, что с октября 2024 года по апрель 2025 года арендные ставки последовательно снижались, потеряв в общей сложности около 7,5%. Однако текущий майский рост прервал эту тенденцию. Подобную динамику подтверждают и другие участники рынка. Например, представители портала «Мир квартир» фиксируют увеличение стоимости аренды в городах-миллионниках в среднем на 2% до 37226 руб., а в компании «Этажи» сообщают о росте на 1,5%.

Наиболее значительный рост цен отмечен в Санкт-Петербурге, где аренда однокомнатной квартиры подорожала на 8% до 43,2 тыс. руб. По словам аналитиков, это связано с сокращением предложения из-за начала туристического сезона, когда часть жилья переходит в сегмент посуточной аренды. Также существенный рост ставок зафиксирован в Перми и Волгограде (более 4%), что эксперты объясняют изначально более низким уровнем цен в этих городах.

В то же время Москва демонстрирует противоположную тенденцию. По данным «Этажей», аренда студий и однокомнатных квартир в столице подешевела на 0,3%, достигнув 66,8 тыс. руб., а двухкомнатных — на 0,7% (109,22 тыс. руб.). Аналитики связывают это с существенным увеличением предложения на столичном рынке.

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Эксперты объясняют текущий рост ставок несколькими факторами: подготовкой арендодателей к летнему пику спроса, предстоящей индексацией тарифов ЖКХ, а также активизацией арендаторов, у многих из которых заканчиваются договоры, заключенные прошлым летом.

При этом объемы нового предложения сокращаются — если в феврале 2025 года на рынке городов-миллионников было представлено 3,65 тыс. квартир в новостройках, то в мае их количество уменьшилось до чуть более 3 тыс.

Несмотря на текущий рост, по сравнению с сентябрьским пиком 2024 года арендные ставки остаются значительно ниже. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 8,7%, а медианная цена всех типов жилья — на 17,8%. Наиболее существенное падение цен зафиксировано в Волгограде (-30,4%), Самаре (-28,3%) и Москве (-25,7%).

В годовом исчислении (к маю 2024 года) арендные ставки демонстрируют рост: по разным оценкам, от 8,6% до 11,6%. Лидерами по годовому подорожанию стали Уфа (+20,9%) и Санкт-Петербург (+17,1%), что частично объясняется выходом на рынок новых инвестиционных квартир.