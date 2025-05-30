В самом сердце Центральной Америки, под густым покровом тропических лесов Гватемалы, скрываются тайны древних цивилизаций, способные перевернуть наши представления о прошлом. Недавние археологические поиски принесли сенсационные результаты, указывающие на существование ранее неизвестного крупного поселения, возраст которого исчисляется тысячелетиями.

Эта находка обещает не только дополнить карту древнего мира, но и углубить наше понимание одной из самых загадочных и развитых культур доколумбовой Америки. Какие секреты хранит эта затерянная метрополия и что она может рассказать о ранних этапах формирования сложного общества в этом регионе?

Дремучие джунгли

Джунгли Гватемалы на протяжении веков надежно укрывали следы прошлого, но современные технологии и упорный труд исследователей постепенно приоткрывают завесу тайны. Ученые давно предполагали, что неисследованные районы могут скрывать старинные археологические памятники, однако масштабы последней находки превзошли самые смелые ожидания. Речь идет не просто об отдельных артефактах или небольших строениях, а о целом комплексе, свидетельствующем о высоком уровне организации и культурного развития его обитателей. Это открытие ставит перед историками и археологами новые вопросы о путях расселения древних народов, их верованиях и технологических достижениях.

В департаменте Петен, недалеко от уже известного археологического памятника Уашактун, совместная команда гватемальских и словацких археологов обнаружила руины древнего города, которому дали имя Лос-Абуэлос, что в переводе с испанского означает «предки» или «дедушки и бабушки». Это название символично, так как находка относится к очень раннему периоду истории майя. Раскопки ведутся на территории парка Уашактун, в его ранее неисследованных частях, что подчеркивает потенциал дальнейших открытий даже в, казалось бы, хорошо изученных зонах.

Возраст обнаруженного города оценивается примерно в 3000 лет. Археологи датируют его Средним доклассическим периодом, охватывающим промежуток между 800 и 500 годами до нашей эры. Это делает Лос-Абуэлос одним из древнейших известных городских центров майя. Предполагается, что в то далекое время он служил важным церемониальным центром, играя ключевую роль в раннем развитии культуры майя в этом, ныне покрытом джунглями, регионе. Обнаружение такого крупного поселения столь почтенного возраста заставляет пересмотреть существующие хронологии и модели развития мезоамериканских цивилизаций.

Министерство культуры Гватемалы охарактеризовало найденный город как обладающий «выдающимся архитектурным планированием». На его территории, занимающей внушительные 16 квадратных километров, были обнаружены пирамиды и монументы, украшенные уникальной для региона иконографией. Это свидетельствует о сложном уровне социальной организации, наличии развитых строительных технологий и самобытном художественном стиле уже на раннем этапе цивилизации майя. Изучение этих архитектурных комплексов и декоративных элементов поможет реконструировать религиозные представления и космологию древних жителей.

Кто жил в древнем поселении?

Особый интерес представляет происхождение названия города. Оно связано с обнаружением двух антропоморфных скульптур, изображающих, по мнению археологов, «пару предков». Эти фигуры, датируемые периодом между 500 и 300 годами до нашей эры, дают уникальную возможность заглянуть в древние ритуальные практики поклонения предкам, которые, вероятно, занимали центральное место в верованиях обитателей Лос-Абуэлос.

Рядом с недавно открытым городом исследователи также обнаружили впечатляющую пирамиду высотой 33 метра. Это монументальное сооружение украшено настенными росписями, относящимися к Доклассическому периоду, и оснащено уникальной системой каналов. Наличие столь сложной гидротехнической системы указывает на развитые инженерные знания и способность древних людей адаптироваться к условиям окружающей среды, управлять водными ресурсами для нужд сельского хозяйства или ритуальных целей.

Исследователи предполагают, что поселение построили представители древней цивилизации майя, корни которой уходят примерно к 2000 году до нашей эры. Это была одна из самых высокоразвитых и влиятельных мезоамериканских культур, оставившая неизгладимый след в истории. Период между 400 и 900 годами нашей эры считается Классическим периодом и представляет собой вершину ее расцвета. Майя процветали на территории современных южной Мексики, Гватемалы, Белиза, Сальвадора и Гондураса.

Прибытие испанцев в XVI веке привело к завоеванию последних независимых царств майя. Археологические открытия, подобные находке Лос-Абуэлос, продолжают раскрывать новые, удивительные грани этой необыкновенной цивилизации, демонстрируя ее глубокую древность и сложность.